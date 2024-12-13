Gerador de Vídeos de Serviços da Biblioteca para Conteúdo Envolvente

Crie vídeos profissionais para seus serviços de biblioteca com avatares de IA, transformando texto em histórias visuais envolventes sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 30 segundos demonstrando a facilidade de acesso a bancos de dados de pesquisa online através da nossa biblioteca, direcionado especificamente a estudantes antenados em tecnologia e pesquisadores acadêmicos. Empregue um estilo visual moderno e limpo com uma narração calma e autoritária para transmitir eficiência. Esta produção do gerador de vídeo de IA destacará como nossos serviços facilitam o aprendizado, utilizando a geração de Narração da HeyGen para produzir uma narração profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional emocionante de 60 segundos para anunciar o próximo 'Desafio de Leitura de Verão' da biblioteca para famílias e jovens adultos. O estilo visual deve ser colorido e dinâmico, repleto de elementos animados e música alegre, complementado por uma voz entusiasmada. Este projeto de gerador de texto-para-vídeo garantirá máxima acessibilidade ao incorporar Legendas da HeyGen, tornando o vídeo gerado por IA inclusivo para todos os públicos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo 'como fazer' conciso de 20 segundos orientando novos usuários no processo de empréstimo de um e-book da coleção digital da biblioteca. O estilo visual deve ser direto e prático, usando instruções claras na tela, voltado para novos usuários da biblioteca e novatos em tecnologia. Este vídeo pode ser rapidamente montado usando modelos pré-desenhados do suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen, garantindo entrega rápida de informações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Serviços da Biblioteca

Transforme texto em vídeos atraentes para os serviços, divulgação e conteúdo educacional da sua biblioteca usando IA, envolvendo seu público com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto e veja o gerador de texto-para-vídeo de IA transformar suas ideias em conteúdo de vídeo dinâmico para os serviços da sua biblioteca.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de modelos profissionais ou incorpore avatares de IA para representar sua equipe da biblioteca ou serviços específicos.
3
Step 3
Aplique Toques Finais
Enriqueça seu vídeo com música de fundo, gerador de voz de IA para narração ou personalize controles de branding para corresponder à identidade visual da sua biblioteca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo gerado por IA de alta qualidade em formato MP4, pronto para ser compartilhado em todas as plataformas digitais da sua biblioteca.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a eficiência do treinamento de usuários e funcionários

Desenvolva módulos de treinamento envolventes para novos recursos da biblioteca, integração de funcionários ou tutoriais de ferramentas digitais, melhorando a compreensão e retenção para todos os usuários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA envolventes?

A HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo gerado por IA impressionante sem esforço. Com nossos avatares de IA avançados e gerador de texto-para-vídeo, você pode transformar roteiros em vídeos profissionais rapidamente, aprimorando sua produção criativa.

Posso usar modelos para produzir vídeos rapidamente com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos e cenas para iniciar seus projetos de vídeo. Essas opções pré-desenhadas permitem que você crie conteúdo de vídeo de IA de alta qualidade de forma eficiente, tornando a HeyGen um gerador de vídeo intuitivo.

Quais capacidades a HeyGen oferece para transformar texto em vídeo?

O robusto gerador de texto-para-vídeo da HeyGen pode converter instantaneamente seus roteiros em vídeos dinâmicos. Inclui um gerador de voz de IA integrado para fornecer áudio sincronizado, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional.

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos profissionais de cabeças falantes?

A HeyGen se destaca na geração de cabeças falantes profissionais usando avatares de IA realistas. Você também pode utilizar nosso recurso de Legendas Automáticas para adicionar legendas automaticamente, aumentando a acessibilidade e o engajamento do seu público.

