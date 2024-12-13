Crie Aulas Envolventes com Nosso Criador de Vídeos de Aula com IA

Transforme rapidamente seu conhecimento em vídeos educacionais cativantes. Nossa capacidade de texto-para-vídeo simplifica a criação de vídeos.

Crie um vídeo educacional de 60 segundos para professores e educadores, demonstrando um princípio científico complexo. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com diagramas animados, complementados por uma narração clara e autoritária gerada usando a geração de voz do HeyGen para explicar o conceito a estudantes do ensino médio.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo interativo de 45 segundos para estudantes apresentando um projeto de história, com um estilo visual dinâmico com imagens históricas e música de fundo animada. Utilize os templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente o vídeo e incorpore um avatar de IA para narrar fatos históricos importantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo de 30 segundos apresentando um novo recurso de software para cursos online. Este vídeo é direcionado a instrutores de cursos online e deve ter um estilo visual limpo e minimalista com uma trilha de áudio direta e informativa. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para produzir o conteúdo de forma eficiente e adicionar automaticamente legendas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo criativo de 90 segundos para um criador de conteúdo, demonstrando um artesanato DIY, enfatizando a personalização na criação de vídeos. O vídeo deve adotar um estilo visual artístico e inspirador com um fundo musical calmante e utilizar o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aumentar o apelo visual e oferecer redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Aula

Transforme sem esforço seu conteúdo educacional em aulas de vídeo envolventes com recursos alimentados por IA, projetados para cativar seu público e simplificar o aprendizado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Aula
Comece colando seu conteúdo educacional. Nossa função de criação de texto-para-vídeo transforma instantaneamente seu roteiro em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para sua aula.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes e Avatares de IA
Personalize o vídeo selecionando de uma rica biblioteca de mídia de imagens e vídeos. Eleve o impacto da sua aula incorporando avatares de IA realistas para apresentar informações de forma clara e envolvente.
3
Step 3
Aplique Narrações e Legendas
Aprimore seu projeto de criador de vídeos educacionais com narração profissional. Utilize a geração de narração para adicionar áudio claro, garantindo que sua aula seja facilmente compreendida por todos os alunos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de aula. Escolha as configurações ideais de redimensionamento de proporção e exportação para várias plataformas, tornando seu vídeo pronto para cursos online, apresentações ou qualquer ambiente de aprendizado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Transforme conceitos intrincados em aulas de vídeo claras e envolventes, tornando o conteúdo educacional desafiador facilmente compreensível para todos os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar minha criação de vídeos educacionais?

O HeyGen capacita você a se tornar um criador de vídeos educacionais habilidoso, transformando suas ideias em conteúdo profissional com facilidade. Utilize nossos recursos com tecnologia de IA, templates de vídeo personalizáveis e ferramentas robustas de criação de vídeo para engajar seu público.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para professores e educadores?

O HeyGen oferece aos professores e educadores uma plataforma intuitiva para criar vídeos de aula envolventes, aproveitando a criação de texto-para-vídeo e avatares de IA. Simplifique tópicos complexos em vídeos explicativos atraentes para seus alunos.

O HeyGen é adequado para criar conteúdo de vídeo interativo?

Sim, o HeyGen é excelente para criar conteúdo de vídeo interativo, permitindo que você integre vários elementos sem esforço. Desenvolva cursos online dinâmicos ou apresentações envolventes usando nossas ferramentas flexíveis de criação de vídeo.

O HeyGen suporta personalização fácil dos elementos de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções para personalizar elementos de vídeo, desde controles de branding até gráficos animados. Nossa interface de arrastar e soltar garante uma experiência tranquila para personalizar seus vídeos educacionais.

