Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a professores ocupados, demonstrando como o recurso de Planejamento de Aulas com IA da HeyGen pode otimizar seu fluxo de trabalho. O vídeo deve ter um estilo visual inspirador e profissional, com áudio claro e autoritário gerado por meio de geração de Narração, destacando como os educadores podem economizar tempo gerando rapidamente planos de aula envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial de 60 segundos para educadores e criadores de conteúdo, mostrando como transformar prompts simples em tutoriais de vídeo dinâmicos usando a HeyGen. Empregue um estilo visual moderno e passo a passo com música de fundo energética, enfatizando a eficiência de criar um gerador de tutoriais de aula abrangente diretamente do seu roteiro com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo cativante de 30 segundos para professores inovadores e desenvolvedores de currículo, ilustrando as possibilidades criativas de conteúdo gerado por IA na criação de aulas. O estilo visual deve ser imaginativo e vibrante, acompanhado por uma trilha sonora divertida e animada, apresentando avatares de IA envolventes para introduzir como lições únicas podem ser criadas instantaneamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos para professores que buscam individualizar experiências de aprendizagem, demonstrando as opções de Personalização da HeyGen para alinhar com objetivos de aprendizagem específicos. O vídeo deve apresentar um estilo visual amigável e encorajador com música de fundo calmante, destacando como os usuários podem facilmente adaptar Modelos e cenas para criar materiais educacionais personalizados.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Tutoriais de Aulas

Transforme facilmente seus planos de aula em tutoriais de vídeo envolventes com IA. Otimize a criação, aumente o engajamento dos alunos e economize tempo valioso.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Aula
Utilize o Planejamento de Aulas com IA para gerar um roteiro ou plano de aula abrangente a partir dos seus prompts, garantindo que todos os objetivos de aprendizagem sejam atendidos.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar visualmente sua aula, dando vida ao seu conteúdo com um toque profissional.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Aproveite a geração de Narração para criar uma narração com som natural para o seu tutorial e adicione automaticamente Legendas/captions para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Personalize seu vídeo com vários Modelos e cenas, depois use redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para produzir tutoriais de vídeo dinâmicos e de alta qualidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Transforme material de aula complexo em tutoriais de vídeo facilmente digeríveis, melhorando a compreensão e os resultados educacionais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de tutoriais de vídeo dinâmicos para planos de aula?

A HeyGen capacita os professores a transformar facilmente planos de aula tradicionais em tutoriais de vídeo dinâmicos, aproveitando a tecnologia avançada de Texto-para-vídeo a partir do roteiro. Você pode criar planos de aula envolventes com avatares de IA realistas e geração de Narração profissional, tornando o aprendizado mais interativo e memorável para os alunos.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para geradores de aulas?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização através de uma rica biblioteca de Modelos e cenas, permitindo que os professores projetem aulas eficazes que realmente se destacam. Isso permite que os educadores personalizem o conteúdo e criem lições únicas, otimizando o planejamento de aulas e individualizando experiências de aprendizagem enquanto economizam tempo valioso.

A HeyGen pode ajudar a gerar atividades envolventes e conteúdo multimídia para aulas?

Absolutamente! A HeyGen é um poderoso gerador de planos de aula com IA que facilita a criação de conteúdo rico gerado por IA, incluindo atividades envolventes e elementos multimídia. Utilize a vasta biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen, adicione Legendas/captions profissionais e até mesmo incorpore avatares de IA para dar vida aos seus materiais de aula.

Como o Planejamento de Aulas com IA funciona com as capacidades de vídeo da HeyGen?

A HeyGen revoluciona o Planejamento de Aulas com IA integrando perfeitamente ferramentas poderosas de geração de vídeo, tornando-se um gerador de tutoriais de aula definitivo. Os educadores podem usar um único prompt para gerar uma lição em vídeo completa a partir de um roteiro usando avatares de IA e geração de Narração avançada, proporcionando um fluxo de trabalho eficiente de Geração de Vídeo de ponta a ponta.

