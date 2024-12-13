A HeyGen revoluciona o Planejamento de Aulas com IA integrando perfeitamente ferramentas poderosas de geração de vídeo, tornando-se um gerador de tutoriais de aula definitivo. Os educadores podem usar um único prompt para gerar uma lição em vídeo completa a partir de um roteiro usando avatares de IA e geração de Narração avançada, proporcionando um fluxo de trabalho eficiente de Geração de Vídeo de ponta a ponta.