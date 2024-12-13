Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a advogados juniores e estudantes de direito, demonstrando como usar um "gerador de vídeos jurídicos" para simplificar conceitos legais complexos. O estilo visual deve ser limpo e profissional, incorporando infográficos animados, enquanto o áudio deve apresentar uma narração autoritária, mas clara. Utilize a capacidade do HeyGen de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter eficientemente textos jurídicos detalhados em narrativas visuais envolventes e aproveite a "Geração de narração" para um áudio claro e preciso.

Gerar Vídeo