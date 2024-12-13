Crie um vídeo de atualização legal de 30 segundos, voltado para redes sociais, direcionado a profissionais jurídicos ocupados e potenciais clientes que buscam insights rápidos. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com sobreposições de texto dinâmicas, apresentando um avatar profissional de IA entregando os pontos principais com uma narração clara e envolvente gerada pela ferramenta de geração de voz do HeyGen. Este vídeo posiciona você efetivamente como um criador líder de vídeos de atualização legal, otimizado para consumo rápido em plataformas como o LinkedIn.

Gerar Vídeo