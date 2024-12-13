Crie um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a indivíduos que buscam assistência jurídica para lesões pessoais. O vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional explicando com confiança os principais benefícios dos serviços do escritório, empregando um tom tranquilizador e empático. Utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para transmitir uma mensagem clara e concisa, estabelecendo confiança e incentivando o contato imediato para marketing de serviços jurídicos.

