Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, para garantir que seus vídeos jurídicos gerados por IA estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Nossos modelos e ferramentas de edição de vídeo com IA ainda facilitam a criação de conteúdo jurídico profissional e alinhado à marca.