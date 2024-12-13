Com certeza, o HeyGen oferece estilos de vídeo diversos e uma biblioteca de modelos personalizáveis para criar vídeos explicativos animados, incluindo opções animadas em 2D. Você pode aproveitar a funcionalidade de arrastar e soltar e o suporte extensivo da biblioteca de mídia para personalizar totalmente sua narrativa visual, garantindo que os elementos da sua marca sejam integrados de forma harmoniosa.