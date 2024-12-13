O inovador "Agente de Vídeo de IA" do HeyGen simplifica a produção de "Vídeos Jurídicos" transformando seus roteiros de texto diretamente em conteúdo de vídeo dinâmico. Isso inclui a geração de narrações com som natural e a animação de "avatares de IA" realistas, reduzindo significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários para a produção de vídeos.