Prompt de Exemplo 1
Para treinadores corporativos e profissionais de L&D que buscam elevar seus vídeos de treinamento interno, um vídeo de 60 segundos pode mostrar o poder do HeyGen. Com visuais profissionais e dinâmicos e uma narração confiante e articulada, ele revela como avatares de IA oferecem aulas envolventes, garantindo que sua equipe absorva informações vitais de forma fluida e eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Capacite proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing a produzir conteúdo de criação de vídeo profissional sem precisar de habilidades extensas de edição. Imagine um vídeo atraente de 30 segundos, utilizando uma estética visual rápida e atraente e música de fundo energética, demonstrando como os Modelos & cenas do HeyGen permitem que eles criem conteúdo de alta qualidade que se destaca.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo de 90 segundos, apresentado com visuais informativos e estruturados e uma narração calma e especializada, é essencial para administradores de plataformas de e-learning e designers instrucionais entenderem como um gerador de vídeo de caminho de aprendizagem abrangente simplifica o desenvolvimento de conteúdo. Este vídeo detalhará a robusta geração de Narração do HeyGen, explicando sua capacidade de criar áudio consistente e de alta qualidade para cada etapa de sua jornada educacional, aumentando o engajamento dos alunos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Caminho de Aprendizagem

Transforme facilmente seu conteúdo educacional em vídeos de treinamento dinâmicos, simplificando a criação de caminhos de aprendizagem envolventes com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de aprendizagem ou roteiro diretamente no HeyGen. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto-para-vídeo a partir de roteiros para converter instantaneamente seu texto em um storyboard de vídeo, formando a base dos seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Cena
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para apresentar sua aula e escolha um modelo ou cena adequado para representar visualmente seu módulo de aprendizagem. Isso ajuda a criar aulas envolventes sem a necessidade de habilidades complexas de edição.
3
Step 3
Adicione Melhorias e Legendas
Aprimore ainda mais seus vídeos de caminho de aprendizagem adicionando música de fundo, mídia de estoque e legendas essenciais. Esses elementos garantem que seus vídeos educacionais sejam abrangentes e acessíveis para todos os alunos.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Caminho
Com seu vídeo de treinamento refinado, gere o resultado final. Você pode então compartilhar facilmente seu vídeo de caminho de aprendizagem completo diretamente com seu público ou integrá-lo em seus cursos online e sistemas de gestão de aprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

Explique claramente assuntos complexos por meio de vídeos educacionais gerados por IA de fácil compreensão, aprimorando a compreensão e os caminhos de aprendizagem.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para cursos online?

O HeyGen é um gerador de vídeos com IA que simplifica a criação de conteúdo para cursos online. Ele permite transformar texto em vídeo a partir de roteiros, produzindo aulas envolventes sem exigir habilidades avançadas de edição, o que economiza tempo significativamente.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de caminho de aprendizagem eficaz?

Como um poderoso gerador de vídeos de caminho de aprendizagem, o HeyGen utiliza avatares de IA e diversos modelos & cenas. Isso permite produzir vídeos de treinamento de alta qualidade e personalizados que são altamente envolventes para os alunos.

O HeyGen suporta avatares de IA e branding personalizado para vídeos educacionais?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA realistas e controles de branding robustos. Isso permite criar vídeos educacionais profissionais e consistentes que refletem perfeitamente a identidade da sua organização.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de treinamento de forma rápida e eficiente?

Com certeza, o HeyGen economiza tempo drasticamente na criação de conteúdo. Você pode gerar rapidamente vídeos de treinamento usando texto-para-vídeo a partir de roteiros, completos com legendas automáticas e geração de narração, simplificando seu processo de criação de vídeos.

