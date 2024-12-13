Sim, a HeyGen oferece opções robustas de branding e personalização para garantir que seu conteúdo educacional reflita a identidade da sua instituição. Você pode facilmente integrar seus logotipos, cores da marca e cenários de ensino para garantir que todos os seus vídeos educacionais de IA mantenham uma aparência consistente e profissional em todos os cursos online e vídeos de guias de estudo.