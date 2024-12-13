criador de vídeos de módulos de aprendizado: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Crie cursos online e vídeos de treinamento envolventes com facilidade usando modelos e cenas profissionais.

Crie um vídeo educacional de 45 segundos destinado a estudantes universitários que estão enfrentando dificuldades com conceitos avançados de física. O estilo visual deve ser limpo e moderno, utilizando gráficos animados para ilustrar ideias complexas, acompanhado por uma narração calma e encorajadora gerada por IA. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar o material, tornando o módulo de aprendizado mais pessoal e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 60 segundos voltado para novos funcionários no processo de integração, explicando os valores da empresa. O estilo visual deve ser profissional, mas acolhedor, com uma paleta de cores vibrante e uma narração clara e animada. Aproveite os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente o vídeo e use Texto-para-vídeo a partir do roteiro para uma criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de 30 segundos para cursos online, direcionado a professores do ensino fundamental e médio que desejam simplificar o conceito de fotossíntese. O estilo visual deve ser dinâmico e baseado em infográficos, usando cores vibrantes e uma narração amigável e energética. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e garanta acessibilidade com legendas automáticas geradas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo educacional de 40 segundos para pequenos empresários apresentando um novo produto ecológico a potenciais clientes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando linhas limpas e uma paleta de cores suaves, acompanhado por uma voz gerada por IA tranquilizadora. Empregue os avatares de IA da HeyGen para demonstrar os benefícios do produto e garanta um amplo alcance usando redimensionamento de proporção & exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Módulos de Aprendizado

Crie módulos de vídeo envolventes e informativos para educação e treinamento com ferramentas poderosas de IA, transformando conteúdo em experiências de aprendizado profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo educacional. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto-para-vídeo para gerar cenas iniciais, agilizando seu processo de criação de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatares de IA
Aumente o impacto do seu módulo selecionando de uma galeria diversificada de avatares de IA. Esses apresentadores realistas entregarão seu conteúdo de forma profissional e envolverão seus alunos.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Dê vida ao seu roteiro com a geração de narrações de IA com som natural. Isso garante uma narração clara e profissional para seu conteúdo educacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Módulo
Finalize seu vídeo de aprendizado ajustando sua proporção e, em seguida, exporte no formato desejado, pronto para distribuição em várias plataformas de aprendizado para seus vídeos de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

.

Transforme conteúdos educacionais complexos, como tópicos médicos, em módulos de aprendizado em vídeo facilmente digeríveis para melhor compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um gerador de vídeos de IA eficaz para conteúdo educacional?

A HeyGen capacita os usuários a produzir rapidamente vídeos de módulos de aprendizado de alta qualidade e cursos online usando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo. Ela simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando-se um criador de vídeos educacionais ideal.

O que torna a HeyGen uma escolha eficiente para criar vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com uma ampla gama de modelos e cenas personalizáveis. Você pode gerar rapidamente vídeos profissionais, adicionando narrações de IA e controles de marca para garantir consistência em todos os seus módulos de treinamento.

A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos explicativos com elementos específicos da marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e fontes personalizadas em seus vídeos explicativos e materiais de cursos online. Isso garante que o conteúdo do seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Quão realistas são os avatares e narrações gerados por IA da HeyGen para criação de vídeos?

Os avatares de IA da HeyGen oferecem expressões realistas e uma ampla gama de estilos, enquanto nossas narrações de IA fornecem uma fala com som natural para apresentações envolventes. Isso garante que seus vídeos educacionais e de treinamento sejam altamente profissionais e cativantes.

