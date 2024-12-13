Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos funcionários, projetado para apresentar rapidamente a cultura da empresa e os passos iniciais para a integração. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável e profissional, falando em um tom claro e acolhedor, com um estilo visual brilhante e encorajador, aproveitando o recurso de avatares de IA da HeyGen para um toque personalizado em seus vídeos de treinamento.

Gerar Vídeo