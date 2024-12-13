Gerador de Vídeos de Módulos de Aprendizagem: Crie eLearning Envolvente

Desenvolva vídeos de treinamento profissionais sem esforço com avatares de IA, transformando conteúdo complexo em experiências de aprendizado envolventes.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos funcionários, projetado para apresentar rapidamente a cultura da empresa e os passos iniciais para a integração. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável e profissional, falando em um tom claro e acolhedor, com um estilo visual brilhante e encorajador, aproveitando o recurso de avatares de IA da HeyGen para um toque personalizado em seus vídeos de treinamento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos demonstrando um recurso complexo dentro de um módulo de e-learning, direcionado a usuários avançados que precisam entender rapidamente novas funcionalidades. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com uma apresentação de áudio informativa e energética criada de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, transformando instruções detalhadas em uma explicação concisa de texto para vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe de microaprendizagem de 30 segundos sobre as melhores práticas de cibersegurança para todos os funcionários, visando um estilo visual direto e autoritário com uma narração calma e tranquilizadora. Este vídeo de treinamento de conformidade deve enfatizar dicas de segurança essenciais, usando a geração de narração da HeyGen para garantir uma entrega consistente e clara em toda a força de trabalho para uma comunicação eficaz em vídeo de cabeça falante.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo de 40 segundos para um novo recurso de software, voltado para proprietários de pequenas empresas que buscam ferramentas eficientes para criação de vídeos. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e inspirador, destacando rapidamente os benefícios com uma narração animada, facilmente alcançada selecionando entre a ampla gama de Modelos e cenas da HeyGen para criar uma demonstração envolvente de gerador de vídeo de IA.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Módulo de Aprendizagem

Transforme sem esforço seu conteúdo de treinamento em módulos de vídeo envolventes com IA, simplificando o processo de criação para experiências de aprendizado impactantes.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de aprendizado existente ou escrevendo novo material diretamente no editor de roteiro. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de texto-para-vídeo para preparar seu conteúdo para animação.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu módulo. Esses apresentadores realistas entregarão seu roteiro com expressões naturais.
3
Step 3
Personalize com Visuais
Personalize seu módulo de aprendizado incorporando visuais relevantes, música de fundo e aproveitando nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo para um design rápido e profissional.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu vídeo de treinamento profissional e exporte-o em vários formatos. Integre facilmente seus novos módulos de aprendizado em seu LMS para distribuição e rastreamento sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação Especializada

.

Simplifique assuntos complexos como tópicos médicos ou treinamento de conformidade com conteúdo de vídeo gerado por IA claro e envolvente, tornando o aprendizado acessível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para módulos de aprendizagem?

A HeyGen capacita os usuários a transformar `texto em vídeo` sem esforço, utilizando `Avatares de IA` realistas e uma ampla gama de `modelos de vídeo` para produzir conteúdo envolvente de `gerador de vídeo de módulo de aprendizagem` e `vídeo de cabeça falante` rapidamente. Este processo simplificado de `criação de vídeo` permite materiais educacionais altamente criativos e personalizados.

Quais benefícios a HeyGen oferece para a produção de vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica significativamente a produção de `vídeos de treinamento` de alta qualidade e `módulos de e-learning` através de seu avançado `gerador de vídeo de IA`, levando a economias substanciais de tempo e recursos. Ao aproveitar as `vozes de IA` e as capacidades de `texto para vídeo`, as organizações podem criar conteúdo profissional de forma eficiente.

A HeyGen pode criar vídeos multilíngues com vozes diversas?

Absolutamente. A HeyGen suporta a geração de conteúdo de `vídeo multilíngue` com uma vasta seleção de `vozes de IA`, garantindo que suas mensagens sejam acessíveis globalmente. Esta capacidade é ideal para equipes diversas que necessitam de `treinamento de conformidade` ou `integração de funcionários` consistente e de alta qualidade em vários idiomas.

A HeyGen é compatível com sistemas de gestão de aprendizagem para entrega de conteúdo?

Sim, a HeyGen facilita a entrega de conteúdo sem interrupções oferecendo capacidades de `exportação SCORM`, tornando fácil integrar seus `módulos de e-learning` em praticamente qualquer `integração LMS`. Isso garante que seus `vídeos de treinamento` possam ser rastreados e gerenciados dentro de sua infraestrutura educacional existente.

