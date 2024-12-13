A HeyGen é uma poderosa ferramenta alimentada por IA projetada para a criação eficiente de cursos em vídeo, oferecendo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e IA generativa para produção rápida. Seus modelos extensivos e capacidades avançadas de geração de narração simplificam significativamente o processo de criação de vídeos de eLearning, permitindo o desenvolvimento de conteúdo de curso em vídeo bem estruturado sem esforço.