Gerador de Módulos de Aprendizagem: Crie Cursos Envolventes com IA

Eleve sua criação de cursos. Gere instantaneamente módulos de aprendizagem envolventes e transforme texto em lições de vídeo profissionais com o recurso Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Descubra como você pode se tornar facilmente um "criador de cursos com IA" com a HeyGen! Crie um vídeo de 45 segundos atraente para educadores online aspirantes, exibindo um estilo visual moderno e animado com uma narração amigável e encorajadora. Enfatize como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen transforma suas ideias em conteúdo envolvente de "Criação de Cursos" instantaneamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo convincente de 60 segundos direcionado a treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning, demonstrando como construir "cursos interativos" de verdade. Utilize um estilo visual dinâmico e profissional com fala clara e articulada e música de fundo energética. Destaque como "avatares de IA" podem dar vida ao seu "conteúdo de curso envolvente", tornando o aprendizado mais imersivo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, ilustrando o poder do "conteúdo personalizado" em escala. Utilize um estilo visual limpo e esteticamente agradável, complementado por uma voz calma e informativa. Mostre como os "Modelos e cenas" da HeyGen simplificam o processo de design, tornando a geração de módulos personalizados sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos para gerentes de RH e especialistas em L&D, focando na geração rápida de materiais vitais de "módulos de treinamento". Adote um estilo visual empresarial e eficiente com uma voz confiante e autoritária. Explique como a capacidade de "geração de narração" da HeyGen, alimentada por "IA generativa", economiza tempo e garante uma narração consistente para todas as suas iniciativas de aprendizado interno.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o gerador de módulos de aprendizagem

Crie facilmente módulos de aprendizagem envolventes e personalizados com ferramentas alimentadas por IA, simplificando seu processo de desenvolvimento de conteúdo para um treinamento eficaz.

1
Step 1
Crie o Esboço do Seu Módulo
Comece definindo seu tópico e os resultados de aprendizagem desejados. Nossa IA generativa ajudará você a estruturar um esboço de curso abrangente, formando a base do seu módulo de treinamento.
2
Step 2
Adicione Conteúdo Interativo
Enriqueça seu módulo com elementos dinâmicos. Utilize o Gerador de Vídeo com IA para produzir lições de vídeo envolventes com avatares de IA realistas, tornando seu conteúdo mais atraente e informativo.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize sua experiência de aprendizagem. Utilize controles de branding para incorporar o logotipo, cores e fontes da sua empresa, garantindo consistência de marca em todos os seus materiais de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Prepare seu módulo concluído para implantação. Exporte facilmente seu conteúdo como pacotes SCORM, garantindo integração perfeita com seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) existente para ampla distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

Esclareça assuntos intrincados dentro de seus módulos de aprendizagem apresentando-os por meio de vídeos gerados por IA fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo para módulos de aprendizagem?

A HeyGen atua como um avançado Gerador de Vídeo com IA, simplificando o processo de transformar roteiros em conteúdo de vídeo atraente para seus módulos de aprendizagem. Utilizando os avatares de IA e as capacidades de texto para vídeo da HeyGen, você pode produzir vídeos educacionais de alta qualidade e envolventes de forma eficiente.

A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de curso em vídeo personalizado e com marca?

Sim, a HeyGen permite que você personalize e adapte seus vídeos educacionais para alinhar-se perfeitamente aos padrões da sua marca. Aproveite os modelos da HeyGen, controles abrangentes de branding e diversos avatares de IA para produzir conteúdo de curso altamente envolvente e reconhecível que ressoe com seu público.

Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar o processo de criação de vídeos de eLearning?

A HeyGen é uma poderosa ferramenta alimentada por IA projetada para a criação eficiente de cursos em vídeo, oferecendo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e IA generativa para produção rápida. Seus modelos extensivos e capacidades avançadas de geração de narração simplificam significativamente o processo de criação de vídeos de eLearning, permitindo o desenvolvimento de conteúdo de curso em vídeo bem estruturado sem esforço.

Como a HeyGen garante que os vídeos de módulos de treinamento sejam acessíveis e amplamente distribuíveis?

A HeyGen melhora significativamente a acessibilidade dos seus vídeos de módulos de treinamento ao fornecer legendas e subtítulos automáticos, garantindo que seu conteúdo educacional alcance um público mais amplo e inclusivo. Suas robustas opções de exportação, incluindo redimensionamento flexível de proporção de aspecto, permitem uma distribuição versátil em várias plataformas.

