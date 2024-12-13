Criador de vídeos de orientação de aprendizado sem esforço para Educadores

Crie experiências de aprendizado cativantes sem esforço. Aproveite os avatares de AI para dar vida à sua orientação, economizando tempo e aumentando o engajamento dos alunos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento técnico conciso de 2 minutos para usuários de software, com o objetivo de fornecer documentação em vídeo clara para um novo recurso. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, complementado por uma narração calma e instrutiva. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transmitir com precisão etapas complexas.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo educacional vibrante de 45 segundos para estudantes, servindo como um criador de vídeos de orientação rápida para um conceito difícil. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, com um áudio alegre e energético, tornando ideias abstratas fáceis de entender. Esta sugestão propõe o uso de Modelos e cenas da HeyGen para criação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de capacitação de vendas envolvente de 90 segundos para potenciais clientes, focando nos pontos de venda únicos de um produto e ilustrando seu valor. O estilo visual deve ser elegante e polido, com uma narração persuasiva e confiante. Este vídeo se beneficiará da geração de Narração da HeyGen para entregar mensagens impactantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação de Aprendizado

Crie vídeos de aprendizado e treinamento envolventes com AI sem esforço, simplificando o desenvolvimento de conteúdo e melhorando a retenção de conhecimento para alunos e equipes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Aprendizado
Comece digitando ou colando seu conteúdo educacional, ou inicie a partir de "modelos" pré-desenhados. Nosso poderoso recurso de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" converterá seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Enriqueça sua orientação escolhendo entre uma ampla gama de "avatares de AI" para apresentar suas informações, adicionando um toque humano sem a necessidade de câmeras ou atores.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo de orientação de aprendizado com as cores e logotipo da sua marca usando "Controles de Branding" para "personalizar seu vídeo". Integre fotos e vídeos de estoque de nossa extensa biblioteca para ilustrar conceitos complexos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu projeto e exporte seu vídeo de alta qualidade usando nosso recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações", pronto para ser compartilhado com seus alunos, funcionários ou equipes de L&D como "vídeos de treinamento" impactantes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos para Melhor Compreensão

Transforme conceitos intrincados, como tópicos médicos, em orientações em vídeo digeríveis e envolventes para uma compreensão mais clara.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com capacidades avançadas de AI?

A HeyGen utiliza uma "plataforma movida por AI" para simplificar significativamente a "produção de vídeos". Os usuários podem gerar conteúdo envolvente com "Avatares de AI" e "Narrações de AI" a partir de comandos de texto simples, estabelecendo a HeyGen como um "Gerador de Vídeos AI" líder para diversas aplicações.

Múltiplos membros da equipe podem colaborar efetivamente em projetos de vídeo usando a HeyGen?

Com certeza, a HeyGen suporta uma robusta "edição multiplayer", permitindo que "equipes de L&D" e outros departamentos colaborem perfeitamente em "documentação em vídeo" e vários projetos criativos. Este recurso permite que as equipes "personalizem seu vídeo" juntas usando uma ampla gama de "modelos" profissionais.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos educacionais e de treinamento impactantes?

A HeyGen é um excepcional "criador de vídeos educacionais" projetado para ajudá-lo a produzir "vídeos de treinamento" de alta qualidade e conteúdo de "criador de vídeos de orientação de aprendizado". Utilize "Narrações de AI" avançadas e converta "texto-para-vídeo a partir de roteiro", aprimorado com uma extensa biblioteca de "fotos e vídeos de estoque" para aumentar o engajamento e a compreensão.

A HeyGen oferece soluções para localizar conteúdo de vídeo para diversos públicos globais?

Sim, a HeyGen facilita a "criação de vídeos" global eficiente com recursos como um "Reprodutor de Vídeo Multilíngue" e "Traduções com 1 Clique". Isso garante "Atualizações Sem Esforço" e permite "visuais de AI" localizados, ajudando seu conteúdo a ressoar com diversos públicos internacionais.

