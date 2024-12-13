Sim, a HeyGen suporta redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação, garantindo que seu conteúdo educacional para tutoriais de manufatura enxuta seja otimizado para qualquer plataforma. Essa flexibilidade técnica permite uma integração perfeita em ecossistemas de treinamento existentes, desde sistemas internos de gestão de aprendizagem até redes sociais para iniciativas de eliminação de desperdícios.