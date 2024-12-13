A HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de treinamento de liderança, incluindo controles de marca para integrar seu logotipo, cores e fontes. Você também pode adicionar sua própria mídia, animações de texto dinâmicas e escolher entre várias ferramentas de edição de vídeo para garantir que sua mensagem esteja perfeitamente alinhada com sua marca. Isso garante que seus modelos profissionais reflitam sua identidade organizacional única.