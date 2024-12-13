A HeyGen atua como um poderoso gerador de treinamento de funcionários, ajudando as organizações a reduzir custos de treinamento e simplificar suas iniciativas de aprendizagem. Com a criação de vídeos impulsionada por IA, a HeyGen facilita o desenvolvimento eficiente de programas de integração e treinamento de conformidade essencial, permitindo treinamentos altamente automatizados para sua força de trabalho.