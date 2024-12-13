O HeyGen é projetado para se integrar perfeitamente ao seu conjunto de tecnologia de marketing, oferecendo não apenas criação de vídeos poderosa, mas também soluções robustas de hospedagem de vídeos. Ele oferece valiosas análises de engajamento de vídeo para ajudar a otimizar estratégias de conteúdo e medir impacto dentro de suas ferramentas atuais.