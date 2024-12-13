Criador de Vídeos de Coaching de Liderança para Treinamento de Alto Impacto

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de 60 segundos para gerentes de nível médio participando de um programa de desenvolvimento de liderança, ilustrando técnicas de escuta ativa. Aproveite os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para uma apresentação dinâmica e garanta acessibilidade com Legendas automáticas. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e instrutivo, usando um tom profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de dica rápida de 30 segundos para profissionais de RH ou equipes de L&D, mostrando como fornecer feedback construtivo de forma eficaz. Este vídeo, criado com um gerador de vídeo de IA e servindo como um criador de vídeos de treinamento, deve usar a geração de Narração da HeyGen para uma narração natural e ser otimizado para várias plataformas usando Redimensionamento de proporção e exportações. O estilo visual deve ser moderno e direto, com uma entrega de áudio concisa.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma mensagem inspiradora de 50 segundos para departamentos de comunicação interna, anunciando uma nova iniciativa de liderança em toda a empresa. Este vídeo, feito usando um criador de vídeos online para criar vídeos de treinamento, deve incorporar o suporte de biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para visuais de alta qualidade e apresentar um avatar de IA entregando a mensagem principal. O estilo deve ser motivador e corporativo, com música de fundo inspiradora.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Coaching de Liderança

Empodere seus programas de desenvolvimento de liderança criando facilmente vídeos de treinamento envolventes com IA, projetados para inspirar e educar sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Coaching
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de coaching. Nossa plataforma utiliza Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em uma narrativa falada.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para entregar sua mensagem e selecione uma cena apropriada da nossa biblioteca de Modelos e cenas para definir o tom certo para seu treinamento de liderança.
3
Step 3
Adicione Branding e Acabamento
Aprimore seu vídeo com controles de Branding personalizados, incluindo seu logotipo e cores da marca. Gere facilmente Narração e Legendas para maior acessibilidade e impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de coaching de liderança exportando-o usando Redimensionamento de proporção e exportações, tornando-o pronto para compartilhamento em todas as suas plataformas para engajar sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e motive o público com vídeos motivacionais

.

Desenvolva vídeos de liderança poderosos e motivacionais para inspirar e guiar equipes de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de coaching de liderança?

A HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente vídeos profissionais de coaching de liderança, tornando os programas de desenvolvimento de liderança mais acessíveis e envolventes para as equipes.

Quais recursos a HeyGen oferece para equipes de L&D criando vídeos de treinamento de funcionários?

A HeyGen fornece às equipes de L&D um criador de vídeos online eficiente, incluindo modelos personalizáveis, geração de narração e controles de branding, para produzir facilmente vídeos de treinamento de funcionários envolventes.

Posso personalizar meus vídeos de treinamento com a marca da minha empresa usando a HeyGen?

Sim, o gerador de vídeo de IA da HeyGen permite extensos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca. Você também pode adicionar legendas profissionais para garantir acessibilidade e reforçar sua mensagem de marca.

Como a HeyGen suporta diversos formatos de vídeo para treinamento e desenvolvimento?

A HeyGen funciona como um criador de vídeos versátil, suportando várias proporções e opções de exportação. Isso garante que seus vídeos de treinamento criados sejam otimizados para diferentes plataformas, seja para desenvolvimento de funcionários ou programas de liderança.

