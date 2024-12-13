Crie um vídeo de 1 minuto para equipes técnicas internas e novos contratados, detalhando as funcionalidades avançadas da nossa mais recente ferramenta de IA. O estilo visual deve ser limpo, informativo e ligeiramente futurista, complementado por uma narração clara e profissional. Este vídeo demonstrará como a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen simplifica a criação de módulos de treinamento internos sofisticados, mostrando o poder do nosso "criador de vídeos de IA" na prática para "criação de vídeos nativos de prompt".

