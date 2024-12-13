Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de marketing, mostrando como o HeyGen pode funcionar como um poderoso criador de vídeos de imã de leads. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando gravações de tela para demonstrar o processo intuitivo, complementado por uma narração calma e autoritária de IA. Destaque a eficiência de transformar roteiros detalhados em conteúdo de vídeo envolvente usando o recurso "texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, tornando tópicos complexos acessíveis para otimização de conversão.

