Crie um vídeo de geração de leads de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como é fácil produzir conteúdo profissional. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, apresentando diversos avatares de IA entregando propostas de valor concisas com uma narração amigável e clara de IA. Este vídeo destaca o poder dos avatares de IA da HeyGen para se conectar instantaneamente com o público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e empreendedores ocupados, demonstrando a transformação perfeita de texto para vídeo. A estética deve ser moderna e instrutiva, usando gráficos limpos na tela e uma trilha sonora dinâmica para enfatizar a eficiência. Este prompt ilustra como a capacidade de texto para vídeo a partir de script da HeyGen simplifica a criação complexa de vídeos.
Desenhe um anúncio de vídeo de IA persuasivo de 60 segundos para gerentes de marca e agências de publicidade, focando em mensagens de marca consistentes em campanhas. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, corporativo e altamente profissional, utilizando visuais nítidos da biblioteca de mídia/suporte de estoque e uma narração confiante. Enfatize como os diversos Modelos e cenas da HeyGen garantem consistência de marca e impacto visual.
Crie um vídeo envolvente de 15 segundos em formato curto, adaptado para profissionais de marketing de mídia social e estrategistas digitais, demonstrando a rápida implantação de conteúdo em várias plataformas. A execução visual deve ser rápida, visualmente diversa com cortes rápidos, e apresentar trechos sonoros impactantes, adaptáveis para vários canais sociais. Mostre o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para publicação multiplataforma sem esforço.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Geração de Leads

Crie facilmente vídeos de geração de leads atraentes com IA. Atraia novos prospectos, mostre seu produto e impulsione conversões com conteúdo profissional.

1
Step 1
Crie Seu Script para Vídeo Instantâneo
Comece colando seu texto em nosso gerador de texto para vídeo, que rapidamente transforma sua entrada em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para seu conteúdo de geração de leads.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, adicionando um rosto profissional e envolvente à sua mensagem de geração de leads.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual da Sua Marca
Garanta que seu conteúdo seja instantaneamente reconhecível incorporando seus modelos e cores de marca exclusivos, reforçando sua identidade corporativa com um acabamento profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo para Leads
Baixe seu vídeo concluído em formatos otimizados, pronto para compartilhamento instantâneo em plataformas como redes sociais para impulsionar seus esforços de geração de leads.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos persuasivos impulsionados por IA, construindo confiança e convertendo prospectos em clientes fiéis.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita os usuários com a criação de vídeos de IA?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA líder que simplifica a criação de vídeos, permitindo que os usuários transformem scripts em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e uma interface intuitiva, tornando a produção complexa sem esforço.

A HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de marketing com marca?

Com certeza. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e utilize modelos pré-fabricados para garantir que todos os seus vídeos de marketing mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

Quais capacidades tornam a HeyGen um gerador de texto para vídeo eficaz?

A HeyGen se destaca como um gerador de texto para vídeo, convertendo scripts escritos em conteúdo visual envolvente com opções de gerador de voz de IA de alta qualidade. Seus recursos de automação inteligente simplificam significativamente a produção de vários tipos de vídeos, incluindo vídeos de formato curto.

Como a HeyGen pode ser utilizada para geração de leads e anúncios de vídeo de IA?

A HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos de geração de leads, permitindo que as empresas criem rapidamente anúncios de vídeo de IA atraentes e vídeos de vendas. Estes podem ser otimizados para várias plataformas, aumentando o engajamento e capturando a atenção do público de forma eficaz.

