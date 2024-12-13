Crie um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a desenvolvedores e profissionais de TI, ilustrando as vantagens técnicas de uma nova integração de API. O estilo visual deve ser limpo e preciso, incorporando diagramas técnicos detalhados e gravações de tela, acompanhados por uma narração clara e autoritária. Utilize o gerador de vídeo AI da HeyGen com sua capacidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro para traduzir facilmente documentação complexa em visuais atraentes, apresentando um avatar AI para guiar o público pelas especificações técnicas.

