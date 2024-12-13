Absolutamente, o HeyGen fornece controles de marca robustos para garantir que seus anúncios de vídeo de IA estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca para qualquer campanha de anúncios. Você pode personalizar modelos, incorporar seu logotipo e até mesmo localizar conteúdo com várias narrações e legendas para alcançar um público global.