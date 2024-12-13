Absolutamente, a HeyGen facilita a criação de Anúncios em Vídeo otimizados para várias plataformas, incluindo anúncios de leads no YouTube e Anúncios em Vídeo no LinkedIn. Suas opções de redimensionamento de proporção e exportação garantem que seu conteúdo atenda às especificações específicas de Anúncios em Vídeo para cada canal, maximizando o alcance e o engajamento.