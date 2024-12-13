Crie um vibrante vídeo de lançamento de produto de 30 segundos direcionado a startups de tecnologia, destacando um novo software inovador. O estilo visual deve ser elegante e futurista, com transições dinâmicas e gráficos 3D, acompanhado por uma trilha sonora eletrônica energética. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos de maneira envolvente e humana, fazendo com que os vídeos de produtos de IA pareçam de ponta.

Gerar Vídeo