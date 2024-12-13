Criador de Vídeo de Lançamento Rápido e Fácil para o Sucesso do Produto

Transforme seus roteiros de marketing em vídeos de lançamento de produto envolventes instantaneamente com nosso poderoso recurso de Texto-para-Vídeo a partir de Roteiro.

Crie um vibrante vídeo de lançamento de produto de 30 segundos direcionado a startups de tecnologia, destacando um novo software inovador. O estilo visual deve ser elegante e futurista, com transições dinâmicas e gráficos 3D, acompanhado por uma trilha sonora eletrônica energética. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos de maneira envolvente e humana, fazendo com que os vídeos de produtos de IA pareçam de ponta.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um cativante vídeo promocional de 45 segundos para pequenos empresários apresentando seu novo serviço online. Este vídeo deve apresentar visuais brilhantes e amigáveis com animações ilustrativas e uma trilha musical animada e acolhedora. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma peça promocional de aparência profissional que ressoe com um público amplo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo demonstrativo de produto informativo de 60 segundos voltado para empresas de e-commerce para explicar claramente recursos complexos de um novo gadget. O vídeo deve combinar gravações de tela claras com gráficos anotados, usando uma narração calma e autoritária para guiar os espectadores. Transforme seu roteiro em um vídeo polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo precisão e clareza.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio de mídia social impactante de 15 segundos para equipes de marketing, projetado para chamar atenção imediata para um novo aplicativo usando o conceito de "criador de vídeo de lançamento". Empregue imagens visualmente marcantes com cortes rápidos, sobreposições de texto em negrito e uma trilha sonora emocionante e energética. Implemente o recurso de geração de Narração da HeyGen para adicionar uma narração impactante que desperte interesse e incentive cliques.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Lançamento

Crie facilmente vídeos de lançamento de produto profissionais que cativam seu público e destacam suas inovações com nossas ferramentas intuitivas alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece escrevendo seu roteiro de vídeo de lançamento de produto do zero ou selecione um modelo de vídeo pré-desenhado para iniciar rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Adicione Visuais e Voz
Enriqueça seu vídeo de lançamento carregando seus próprios ativos ou aproveite nossa biblioteca de mídia. Gere uma narração profissional ou grave a sua própria para uma comunicação clara.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe
Refine cada cena usando nosso editor de vídeo intuitivo, adicione legendas precisas e aplique as cores e o logotipo únicos da sua marca para um visual coeso e com identidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo de lançamento de produto concluído em vários formatos de proporção, otimizados e prontos para compartilhar em todos os seus canais de marketing e plataformas de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destacando o Valor do Produto com Vídeos de IA

.

Destaque os benefícios e o sucesso de sua nova oferta através de poderosos depoimentos em vídeo impulsionados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu processo de criação de vídeos de lançamento de produto?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de lançamento de produto cativantes e vídeos demonstrativos de produto envolventes usando capacidades avançadas de IA. Aproveite nossos diversos modelos de vídeo, avatares de IA e criação de texto-para-vídeo para produzir facilmente vídeos promocionais de alta qualidade que realmente se destacam.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para tornar meus vídeos de produtos de IA visualmente impressionantes?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de ativos criativos, incluindo modelos de vídeo dinâmicos e mídia de estoque, para elevar seus vídeos de produtos de IA. Integre facilmente visuais de IA e gráficos diversos para produzir um vídeo promocional profissional e envolvente sem necessidade de experiência extensa em edição.

Posso personalizar e editar facilmente meus vídeos promocionais usando a plataforma da HeyGen?

Absolutamente! O editor de vídeo intuitivo da HeyGen permite a fácil personalização do seu vídeo promocional e vídeos explicativos, mesmo para iniciantes. Você pode adicionar textos, animações de texto dinâmicas e incorporar os elementos únicos da sua marca para tornar cada vídeo de produto verdadeiramente seu.

Por que a HeyGen é considerada um gerador de vídeo de IA ideal para marketing impactante e storytelling?

A HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeo de IA, simplificando a criação de vídeos de marketing envolventes e conteúdo de vídeo de produto. Ela permite uma narrativa eficiente através de avatares de IA, narração automatizada e criação de texto-para-vídeo, ajudando empresas a aumentar vendas e tráfego com visuais envolventes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo