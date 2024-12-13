Gerador de Vídeo de Treinamento de Lançamento: Transforme L&D com IA

Gere vídeos de treinamento envolventes para integração de funcionários em minutos com capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a equipes de marketing e gerentes de produto, ilustrando o poder de um "gerador de texto para vídeo" para criar rapidamente anúncios cativantes. Utilize visuais brilhantes e energéticos com uma trilha sonora animada, destacando como "Modelos e cenas" pré-desenhados podem dar vida a qualquer conceito de "gerador de vídeo de lançamento de treinamento" sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional claro e conciso de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas e especialistas em comunicação interna. Este vídeo, com seu estilo visual nítido e fácil de seguir e narração amigável, demonstrará como nossa "plataforma de vídeo de IA" simplifica a criação de "guias passo a passo" ou SOPs utilizando "geração de narração" avançada para explicações profissionais e multilíngues.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um reel de mídia social ágil de 20 segundos projetado para criadores de conteúdo e gerentes de mídia social. Este reel, apresentando visuais modernos e cortes rápidos com uma trilha sonora animada e moderna, destacará como um "gerador de vídeo de IA" transforma entradas simples de "texto para vídeo" em "visuais impressionantes" instantaneamente, aprimorados por um vasto "suporte de biblioteca de mídia/estoque" para possibilidades criativas ilimitadas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Treinamento

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes e informativos com nossa plataforma alimentada por IA, transformando texto e ideias em conteúdo visual de alta qualidade sem a necessidade de equipamentos caros.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Crie seu vídeo de treinamento inserindo sugestões de texto em nosso gerador de texto para vídeo, que transforma inteligentemente seu roteiro em conteúdo visual dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Selecione um avatar de IA para ser o rosto do seu vídeo de treinamento, dando vida ao seu roteiro com expressões naturais e narrações alimentadas por IA.
3
Step 3
Aplique Marca e Estilo
Aplique o estilo visual desejado usando nossa extensa biblioteca de Modelos e cenas, garantindo que seu conteúdo de treinamento seja profissional e alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo de treinamento finalizado como um arquivo MP4 de alta resolução, pronto para distribuição para suas equipes de L&D ou para integração imediata de funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes a partir de texto?

O gerador de vídeo de IA do HeyGen transforma suas sugestões de texto em vídeos de treinamento impressionantes gerados por IA. Utilize nossos Avatares de IA realistas e Narrações de IA para dar vida ao seu conteúdo, tornando a criação de vídeos fácil e altamente envolvente.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para produção de vídeo?

O HeyGen oferece um conjunto robusto de ferramentas criativas, incluindo acesso a modelos pré-fabricados, adesivos e gráficos. Você pode experimentar diferentes fontes e esquemas de cores, ou até mesmo criar animações originais para produzir conteúdo de treinamento visualmente impressionante com facilidade.

Posso gerar vídeos de treinamento de alta qualidade sem equipamentos extensivos?

Sim, o HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA intuitiva que permite gerar vídeos de treinamento de alta qualidade e guias passo a passo sem a necessidade de equipamentos caros. Nossa IA generativa simplifica a criação de vídeos, entregando resultados profissionais diretamente do seu navegador.

Como o HeyGen facilita a criação de diversos conteúdos de treinamento?

O HeyGen simplifica a criação de diversos conteúdos de treinamento, desde vídeos de integração de funcionários até SOPs detalhados. Nosso gerador de texto para vídeo ajuda as equipes de L&D a transformar informações complexas em vídeos envolventes de forma eficiente.

