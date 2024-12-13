Criador de Vídeos Promocionais para Lançamento de Produtos Impressionantes

Impulsione suas campanhas de marketing com vídeos promocionais dinâmicos. Aproveite a geração de narração para cativar seu público.

Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a potenciais clientes e primeiros adotantes, destacando o lançamento empolgante de um novo produto. O estilo visual deve ser energético e moderno, acompanhado por música de fundo animada e uma narração clara e entusiástica gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, destacando os principais benefícios.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing que buscam otimizar suas campanhas de marketing. Utilize um estilo visual profissional e limpo com música corporativa inspiradora, integrando o recurso de templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente um conteúdo envolvente que explique a facilidade de criar vídeos promocionais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de evento envolvente de 60 segundos projetado para participantes e membros da comunidade, capturando a essência de uma reunião recente ou evento futuro. O estilo visual e de áudio deve ser orientado por narrativa com cortes dinâmicos e uma mistura de música e som natural, empregando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar os visuais e adicionando legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio de mídia social de 20 segundos em ritmo acelerado, adaptado para profissionais ocupados, promovendo uma vitória rápida ou oferta por tempo limitado. Este vídeo precisa de um estilo visual atraente e conciso com um jingle cativante e texto em negrito na tela, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas e alcançar um público mais amplo de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais para Lançamento de Eventos

Crie facilmente vídeos promocionais atraentes para seus lançamentos de produtos e campanhas de marketing com o editor de vídeo intuitivo do HeyGen, projetado para cativar seu público.

1
Step 1
Crie a Partir de um Template
Inicie rapidamente seu projeto com nossos Templates & cenas prontos, perfeitos para qualquer necessidade de criador de vídeo promocional. Selecione um design que ressoe com seu evento de lançamento para definir instantaneamente o tom e o tema certos.
2
Step 2
Adicione Narrações Envolventes
Aumente o impacto do seu vídeo com a geração de Narração profissional. Adicione facilmente uma narração envolvente para explicar os detalhes do seu produto ou evento, garantindo que sua mensagem seja ouvida de forma clara e eficaz.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Mantenha a consistência da marca em suas campanhas de marketing utilizando controles de Branding para incorporar seu logotipo e esquemas de cores específicos. Isso garante que seus vídeos promocionais sejam instantaneamente reconhecíveis e profissionais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos Promocionais
Prepare seus vídeos promocionais finais para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações. Compartilhe seu conteúdo polido nas redes sociais e outros canais para maximizar o alcance do seu evento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios de Lançamento Inspiradores

.

Desenvolva anúncios de vídeo dinâmicos e inspiradores para o seu lançamento de produto, construindo antecipação e entusiasmo entre seu público-alvo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos promocionais atraentes para minha marca?

O HeyGen permite que você "crie vídeos promocionais" facilmente usando "templates prontos" e avatares de IA. Basta converter seu roteiro em um vídeo polido, tornando o processo de produção de "vídeos promocionais" de alta qualidade mais simples e eficiente.

Quais ferramentas avançadas de edição de IA o HeyGen oferece para vídeos promocionais de lançamento de eventos?

O HeyGen integra poderosas "ferramentas de edição de IA", como capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro e avatares de IA realistas para aprimorar seus "vídeos promocionais de lançamento de eventos". Você também pode gerar "narrações" e legendas para um produto final acessível e envolvente.

O HeyGen pode gerar vídeos de forma eficaz para diversas campanhas de marketing e plataformas de mídia social?

Absolutamente. O HeyGen permite que você "gere vídeos" adaptados para várias "campanhas de marketing" e canais de "mídia social" com redimensionamento de proporção e exportações. Personalize seu conteúdo com controles de branding para garantir consistência em todos os "lançamentos de produtos" e plataformas digitais.

O HeyGen oferece templates prontos e ativos isentos de royalties para impulsionar anúncios de vídeo promocionais?

Sim, o HeyGen fornece uma rica biblioteca de "templates prontos" e extensos "ativos isentos de royalties" para ajudá-lo a projetar rapidamente "anúncios de vídeo promocionais" impactantes. Nossa biblioteca de mídia apoia sua visão criativa, tornando simples "adicionar música" e visuais aos seus projetos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo