Produza um vídeo de demonstração técnica de 1 minuto para educadores de escolas de idiomas, mostrando como o HeyGen funciona como um gerador de vídeos com IA. O estilo visual deve ser elegante e instrutivo, apresentando um avatar de IA amigável explicando o processo de criação de aulas de idiomas envolventes. O estilo de áudio será claro e conciso, utilizando a geração de narração do HeyGen para articular cada etapa.

