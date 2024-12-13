Gere um vídeo educacional conciso de 1 minuto para estudantes iniciantes de idiomas, explicando o uso correto dos verbos no presente em um novo idioma. O vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável, mostrando exemplos claros na tela com visuais vibrantes de IA e um estilo de texto animado e limpo. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para criar o conteúdo instrucional de forma fluida, complementado pela geração precisa de "Narração" para máxima clareza, tornando as "aulas de gramática" altamente acessíveis.

Gerar Vídeo