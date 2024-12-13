gerador de vídeo de instrução de idiomas: Cursos Rápidos e Envolventes

Crie facilmente lições de idiomas profissionais com avatares de IA envolventes, economizando tempo e recursos.

433/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para treinadores corporativos e educadores que desejam revolucionar seus módulos de treinamento, imagine um vídeo instrucional de 90 segundos com avatares de IA realistas. O estilo visual deve ser profissional e envolvente, complementado por uma voz de IA amigável com sincronização labial suave. Aproveite os avatares de IA avançados do HeyGen para transmitir conceitos complexos com interação e consistência semelhantes às humanas.
Prompt de Exemplo 2
Transforme sua estratégia de comunicação global com um vídeo dinâmico de 2 minutos projetado para empresas e educadores internacionais, destacando o poder do suporte multilíngue. O estilo visual e de áudio deve ser abrangente e vibrante, demonstrando transições perfeitas entre diferentes dublagens de idiomas. Utilize a geração de dublagem do HeyGen para alcançar facilmente diversos públicos em seus idiomas nativos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marketing impactante de 45 segundos voltado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, demonstrando a rapidez e eficiência de um gerador de texto para vídeo. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente rico, acompanhado por uma narração animada que cativa os espectadores. Comece com um dos modelos e cenas disponíveis do HeyGen para impulsionar seu processo criativo e produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um gerador de vídeo de instrução de idiomas

Transforme facilmente suas lições de idiomas em conteúdo de vídeo envolvente com ferramentas alimentadas por IA, simplificando a criação e melhorando a compreensão dos alunos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de lição de idiomas diretamente no gerador de texto para vídeo. A IA do HeyGen preparará automaticamente para a produção de vídeo, economizando seu tempo e esforço.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para ser seu instrutor de idiomas na tela. Esses avatares de IA entregam seu roteiro com expressões naturais e sincronização labial, tornando seu conteúdo mais envolvente.
3
Step 3
Adicione Suporte Multilíngue
Aproveite o suporte multilíngue para gerar dublagens e legendas em vários idiomas-alvo. Isso garante que sua instrução alcance um público mais amplo e reforce o aprendizado.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Exporte com confiança seu vídeo de instrução de idiomas polido. Com opções flexíveis de redimensionamento de proporção e exportação, seu vídeo de treinamento envolvente está pronto para qualquer plataforma, garantindo que suas lições alcancem os alunos de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Produza rapidamente vídeos curtos e cativantes para redes sociais para compartilhar dicas de idiomas e promover novas lições de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen cria vídeos de IA a partir de roteiros de texto?

O HeyGen utiliza IA avançada como um gerador de vídeo por IA para transformar roteiros de texto simples em vídeos profissionais. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e personalizar sua aparência, com o HeyGen então sintetizando vozes de IA com som natural e animações perfeitamente sincronizadas para dar vida ao seu conteúdo.

O HeyGen suporta produção e tradução de vídeos em vários idiomas?

Sim, o HeyGen oferece suporte robusto a vários idiomas, permitindo que os usuários criem vídeos em diversos idiomas. Suas capacidades de Tradutor de Vídeo por IA podem localizar vídeos existentes com sincronização labial perfeita e legendas precisas para um público global, tornando-o uma excelente ferramenta para comunicação internacional.

Quais integrações o HeyGen oferece para fluxos de trabalho existentes?

O HeyGen fornece opções de integração flexíveis, incluindo uma API poderosa para incorporação perfeita em sistemas e aplicativos existentes. Isso permite que as empresas automatizem fluxos de trabalho de criação de vídeos ou integrem o HeyGen em Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) para produção escalável de vídeos de treinamento, otimizando eficiência e alcance.

Quais tipos específicos de vídeo o HeyGen pode gerar?

O HeyGen é um gerador de vídeo por IA incrivelmente versátil, perfeitamente adequado para produzir uma ampla gama de tipos de vídeo. Seja para vídeos de treinamento envolventes, vídeos de marketing dinâmicos ou vídeos explicativos claros, o HeyGen fornece ferramentas intuitivas de edição de vídeo e modelos personalizáveis para agilizar seu processo de criação de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo