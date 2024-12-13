Desbloqueie Audiências Globais com um Criador de Vídeos com Insights de Linguagem

Traduza e duble seus vídeos em múltiplos idiomas com geração de narração de som natural para realmente adaptar seu conteúdo global.

424/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos voltado para profissionais de marketing, destacando a eficiência de um "editor de vídeo com tecnologia AI" para criar campanhas envolventes. Este vídeo deve apresentar diversos "avatares AI" transmitindo mensagens-chave com "narrações de som natural", tudo originado de um simples processo de "Texto para vídeo a partir de roteiro", apresentado em um estilo visual moderno e elegante com áudio animado e confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial abrangente de 2 minutos para educadores e treinadores corporativos, ilustrando como a HeyGen funciona como um "criador de vídeos educacionais AI" para transformar lições complexas em conteúdo visual envolvente. Utilize vários "Modelos e cenas" e diversos "avatares AI" para transmitir informações de forma clara, adotando um tom de áudio autoritário, mas amigável, e um estilo visual limpo e informativo, tornando conceitos abstratos facilmente compreensíveis.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 45 segundos vibrante para redes sociais, direcionado a equipes de marketing internacionais, enfatizando como alcançar "adaptação de conteúdo global" com um "criador de vídeos com insights de linguagem" ao atingir públicos em "múltiplos idiomas". O vídeo deve apresentar cortes rápidos, imagens culturais diversas e demonstrar o "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" da HeyGen para várias plataformas, garantindo visuais envolventes e "legendas" concisas e impactantes, adequadas para um público global e dinâmico.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos com Insights de Linguagem

Crie e localize facilmente conteúdo de vídeo envolvente para diversos públicos ao redor do mundo, transformando sua mensagem em comunicação global impactante com insights impulsionados por AI.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Original
Comece roteirizando seu conteúdo de vídeo e utilizando a capacidade de Texto para vídeo da nossa plataforma para produzir seu rascunho visual inicial.
2
Step 2
Traduza e Adapte Seu Roteiro
Aproveite o tradutor de vídeo AI integrado para traduzir perfeitamente o roteiro do seu vídeo em vários idiomas-alvo, garantindo relevância cultural.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Empregue nosso recurso avançado de geração de narração para criar narrações de som natural em vários idiomas, aumentando o engajamento do público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Globalmente
Finalize seu vídeo localizado usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto e compartilhe com confiança para alcançar novos mercados globais e expandir seu impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Globalize Conteúdo de Redes Sociais

.

Gere rapidamente vídeos e clipes envolventes para redes sociais, traduzindo e dublando-os facilmente para ressoar com audiências internacionais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um tradutor de vídeo AI?

A HeyGen atua como um poderoso "tradutor de vídeo AI" permitindo aos usuários "traduzir e dublar vídeos" em "múltiplos idiomas". Ela integra tecnologia avançada de "narração AI" para oferecer "narrações de som natural" para adaptação de conteúdo global.

Quais capacidades a HeyGen oferece para criação de Texto para vídeo?

A HeyGen se destaca na geração de "Texto para vídeo", permitindo transformar roteiros escritos em conteúdo de vídeo dinâmico. Você pode aproveitar uma ampla gama de "avatares AI" realistas para narrar sua mensagem com "narração AI" profissional.

Quais recursos avançados de edição estão integrados no editor de vídeo com tecnologia AI da HeyGen?

Como um "editor de vídeo com tecnologia AI", a HeyGen inclui recursos essenciais como "legendas automáticas" para acessibilidade. Ela também oferece um "Removedor de Fundo de Vídeo" para garantir que seu conteúdo seja polido e profissional.

A HeyGen oferece modelos de vídeo para agilizar a produção de conteúdo?

Com certeza. A HeyGen fornece uma ampla gama de "modelos de vídeo" profissionais projetados para agilizar significativamente seu processo de criação de vídeo. Esses modelos ajudam você a "Gerar Vídeos Envolventes para Redes Sociais" e outros conteúdos com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo