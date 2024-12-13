Gerador de Vídeo em Paisagem: Converta Retrato para Tela Ampla

Converta qualquer vídeo em retrato para um formato paisagem deslumbrante sem esforço usando o avançado redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para compartilhamento perfeito nas redes sociais.

Direcionado a criadores de conteúdo que precisam adaptar rapidamente filmagens verticais existentes para plataformas horizontais, crie um vídeo informativo de 1 minuto. Visualmente, este vídeo deve ser elegante e demonstrar um processo claro, passo a passo, com uma narração confiante e neutra. O foco principal é mostrar como a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen converte perfeitamente vídeos em retrato para paisagem, destacando os resultados profissionais alcançáveis ao ajustar proporções para telas mais amplas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 1,5 minuto para profissionais de marketing que desejam reutilizar conteúdo de vídeo em várias plataformas. O estilo visual deve ser dinâmico e vibrante, usando sobreposições de texto na tela para enfatizar ações-chave, acompanhado por uma geração de narração energética. Este vídeo ilustrará efetivamente como girar e redimensionar vídeos, demonstrando a eficiência do HeyGen em adaptar conteúdo para diversas necessidades de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial de 2 minutos projetado para proprietários de pequenas empresas novos na edição de vídeo, mostrando a simplicidade de transformar conceitos em vídeos profissionais em paisagem. A estética visual deve ser limpa e amigável, empregando música de fundo alegre e um apresentador avatar de IA acessível. Este prompt enfatiza o HeyGen como um editor de vídeo online intuitivo que facilita a criação de vídeos de saída em alta resolução, tornando a criação de vídeos em paisagem acessível a todos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de demonstração técnica de 1,5 minuto para treinadores corporativos, explicando como gerar rapidamente conteúdo instrucional envolvente. O design visual deve ser moderno e direto, apresentando narração precisa e, crucialmente, legendas automáticas para maior acessibilidade. Este vídeo destacará o poder da geração de vídeo por IA do HeyGen em criar conteúdo polido, garantindo que o produto final seja entregue em um formato MP4 universalmente compatível.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo em Paisagem

Transforme facilmente seus vídeos verticais ou crie novos em formato paisagem perfeito para qualquer plataforma, garantindo saída de alta qualidade.

1
Step 1
Carregue Seu Vídeo
Comece carregando seu `Carregar Vídeo` diretamente ou escolha de nossa diversa `biblioteca de mídia/suporte de estoque` para iniciar sua conversão para paisagem.
2
Step 2
Selecione a Proporção de Paisagem
Utilize nosso recurso de `redimensionamento de proporção de aspecto e exportações` para `Converter Vídeo em Retrato para Paisagem` com um único clique, definindo o quadro perfeito.
3
Step 3
Aplique Refinamentos
Garanta um enquadramento perfeito usando nossas ferramentas de `Editor de Vídeo` para `Redimensionar Vídeo` ou `Cortar Vídeo`, otimizando visuais para uma apresentação em paisagem ideal.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize seu projeto e `Exporte` seu deslumbrante vídeo em paisagem usando nosso recurso de `redimensionamento de proporção de aspecto e exportações`, recebendo `Saída em Alta Resolução` pronta para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Aumente o Engajamento em Treinamentos com Vídeo por IA

Melhore o aprendizado e a retenção criando vídeos de treinamento profissionais em paisagem com IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode converter um vídeo em retrato para o formato paisagem?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeo em paisagem intuitivo, permitindo que você converta facilmente vídeos em retrato para o formato paisagem. Seu poderoso editor de vídeo permite ajustar proporções, redimensionar ou até mesmo girar seu vídeo para se adequar perfeitamente a várias plataformas.

Quais opções de saída o HeyGen oferece para vídeos redimensionados?

O HeyGen suporta saída em vários formatos para seus vídeos redimensionados, garantindo versatilidade para diferentes plataformas. Você pode exportar seu vídeo no formato padrão MP4 com saída em alta resolução, otimizado para compartilhamento em vários canais de mídia social.

O editor de vídeo por IA do HeyGen suporta recursos avançados como corte?

Sim, o editor de vídeo por IA do HeyGen oferece funcionalidades robustas, incluindo a capacidade de cortar vídeos com precisão. Como um editor de vídeo online, ele simplifica o processo de upload do seu vídeo e refina sua composição usando ferramentas inteligentes de IA.

Os usuários podem adicionar texto aos seus vídeos usando o HeyGen?

Absolutamente, o editor de vídeo online do HeyGen permite que os usuários adicionem texto facilmente aos seus vídeos para melhorar a mensagem e a marca. Este recurso oferece controle criativo para personalizar seu conteúdo de forma eficaz.

