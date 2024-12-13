Crie um vídeo de integração de locatários de 45 segundos usando um 'gerador de vídeo AI' que fale diretamente com novos inquilinos, orientando-os sobre as regras essenciais da propriedade e comodidades. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, incorporando gráficos claros na tela e uma narração acessível. Este vídeo, direcionado a novos inquilinos, pode ser facilmente produzido com os avatares AI da HeyGen e os recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, garantindo uma introdução amigável e informativa ao novo lar.

