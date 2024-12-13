Criador de Vídeos para Landing Page: Aumente as Conversões Rapidamente

Maximize o engajamento e aumente as taxas de conversão. Crie facilmente vídeos profissionais para landing pages usando o poderoso recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Crie um vídeo atraente de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de uma experiência de "criador de vídeos para landing page" de alta conversão. O estilo visual deve ser claro e profissional, utilizando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar rapidamente o texto de marketing em uma narrativa envolvente, garantindo que os espectadores compreendam os benefícios imediatos para suas taxas de "conversão".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a startups e gerentes de produto, destacando o poder dos "vídeos explicativos" do HeyGen para melhorar a eficácia da "landing page de vídeo". O vídeo deve ter um estilo visual limpo e moderno com uma narração amigável e articulada, mostrando como os usuários podem facilmente aproveitar os diversos "Modelos e cenas" do HeyGen para construir uma visão geral do produto com aparência profissional sem habilidades extensas de edição.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e equipes de marketing, ilustrando como "conteúdo de vídeo" dinâmico aumenta significativamente o "engajamento" em qualquer presença na web. Empregue um estilo visual vibrante e energético com música de fundo animada, enfatizando a integração perfeita de "Legendas" geradas pelo HeyGen, que garantem o máximo alcance e acessibilidade, mesmo para espectadores que assistem em silêncio.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional conciso de 30 segundos para empresas de e-commerce e agências de marketing, focando no HeyGen como o "criador de vídeos" definitivo para lançamentos e atualizações rápidas de campanhas. A estética visual deve ser dinâmica e visualmente rica, incorporando o extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para encontrar rapidamente ativos relevantes e demonstrar como é fácil criar clipes de marketing cativantes com "designs personalizáveis" para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Landing Page

Crie facilmente conteúdo de vídeo impactante para suas landing pages com nossa plataforma intuitiva, aumentando o engajamento e impulsionando as ações desejadas.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Inicie a criação do seu vídeo para landing page escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionais projetados para capturar a atenção e transmitir sua mensagem de forma eficaz.
2
Step 2
Gere Avatares de IA Envolventes
Dê vida à sua mensagem gerando avatares de IA realistas a partir de texto para vídeo, garantindo que seu conteúdo de vídeo seja dinâmico e atraente para seu público.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo e a paleta de cores específicos da sua marca usando controles de marca robustos, garantindo uma aparência consistente e profissional em todas as suas landing pages.
4
Step 4
Exporte para Uso Ótimo em Landing Pages
Finalize seu vídeo exportando-o no formato e proporção de aspecto ideais para integração perfeita no seu construtor de landing pages, pronto para aumentar o engajamento do usuário.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes

.

Crie vídeos persuasivos com tecnologia de IA apresentando histórias de sucesso de clientes para construir confiança e aumentar a conversão em suas landing pages.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas taxas de conversão em landing pages de vídeo?

O HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo cativante com avatares de IA e geração de texto para vídeo, aumentando significativamente o engajamento em sua landing page de vídeo. Ao utilizar modelos personalizáveis e fortes chamadas para ação, você pode otimizar para uma conversão mais alta.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar conteúdo de vídeo personalizado?

O HeyGen oferece um criador de vídeos abrangente com um editor de arrastar e soltar fácil de usar e uma vasta biblioteca de designs e modelos personalizáveis. Você pode facilmente gerar vídeos explicativos únicos e outros conteúdos de vídeo adaptados às suas necessidades específicas.

As ferramentas baseadas em IA do HeyGen podem simplificar a produção de vídeos?

Com certeza, o HeyGen utiliza ferramentas avançadas baseadas em IA para simplificar todo o processo de criação de vídeos. Nossa plataforma permite a geração de texto para vídeo e geração de narração realista com avatares de IA, reduzindo drasticamente o tempo de produção enquanto maximiza o engajamento.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca no meu conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa diretamente no seu conteúdo de vídeo. Isso garante que cada vídeo mantenha uma aparência profissional e alinhada à marca, reforçando sua identidade de marca em todos os vídeos explicativos e materiais de marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo