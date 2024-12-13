Crie um vídeo atraente de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de uma experiência de "criador de vídeos para landing page" de alta conversão. O estilo visual deve ser claro e profissional, utilizando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar rapidamente o texto de marketing em uma narrativa envolvente, garantindo que os espectadores compreendam os benefícios imediatos para suas taxas de "conversão".

Gerar Vídeo