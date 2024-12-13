gerador de vídeos para páginas de destino: Aumente as Conversões com IA

Aumente as conversões e o engajamento sem esforço usando as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo conciso e impactante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como um gerador de vídeos para páginas de destino pode levar a conversões mais altas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração confiante e clara gerada a partir de um roteiro, destacando a facilidade de usar o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para produzir rapidamente conteúdo envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos para equipes de marketing e gerentes de produto, demonstrando como avatares de IA podem aprimorar suas campanhas de marketing em vídeo. Utilize um estilo visual moderno e amigável, acompanhado de uma apresentação de áudio entusiástica de um avatar de IA que articula claramente os benefícios do produto, ilustrando o poder dos avatares de IA do HeyGen para apresentações dinâmicas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para agências e criadores de conteúdo, destacando a versatilidade dos modelos de vídeo e elementos de marca do HeyGen para criação de conteúdo rápida e consistente. O estilo visual deve ser elegante e visualmente rico, com música de fundo animada, enfatizando como os usuários podem aproveitar os extensos Modelos & cenas para manter a identidade da marca sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Conceba um vídeo direto e informativo de 30 segundos para empreendedores e criadores de cursos online focado em aumentar a geração de leads por meio de conteúdo de vídeo acessível. O design visual deve ser direto e fácil de seguir, com um tom amigável e conversacional na narração, especificamente mostrando a utilidade das Legendas automáticas do HeyGen para maior alcance e engajamento.
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Páginas de Destino

Produza rapidamente vídeos envolventes para suas páginas de destino usando IA, projetados para capturar a atenção e gerar resultados.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Ideia
Comece colando seu roteiro existente ou uma breve ideia para seu vídeo de página de destino. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen converterá seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou mensagem. Esses apresentadores profissionais darão vida ao seu roteiro com expressões naturais.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Personalize seu vídeo aplicando seus elementos de marca personalizados, como logotipos e cores. Utilize os controles de marca do HeyGen para manter a consistência com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com recursos como legendas automáticas para maior acessibilidade. Exporte seu vídeo finalizado, pronto para ser incorporado diretamente em sua página de destino para capturar leads.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Envolventes para Mídias Sociais

Produza sem esforço vídeos cativantes para mídias sociais para atrair públicos-alvo e direcioná-los diretamente para suas páginas de destino para geração de leads.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para páginas de destino?

O HeyGen facilita a geração de páginas de destino em vídeo envolventes transformando seu roteiro em um vídeo profissional usando avatares de IA realistas e capacidades avançadas de texto-para-vídeo. Isso permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade sem edição complexa, simplificando seus esforços de marketing.

Que controle criativo o HeyGen oferece para campanhas de marketing em vídeo?

O HeyGen oferece ferramentas criativas robustas, incluindo uma ampla gama de modelos de vídeo, uma biblioteca de mídia abrangente e poderosos elementos de marca para personalizar seus vídeos. Você pode integrar chamadas para ação de forma contínua e controlar todos os aspectos para alinhar com suas campanhas de marketing em vídeo.

Posso personalizar facilmente os vídeos gerados pelo HeyGen?

Sim, o HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar que permite a personalização direta dos seus vídeos. Você pode ajustar cenas, adicionar mídia da biblioteca e refinar o resultado para corresponder perfeitamente à sua visão para vídeos explicativos ou qualquer outro conteúdo.

Quais recursos o HeyGen oferece para aumentar o alcance e as conversões de vídeo?

O HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos, tornando seus vídeos mais acessíveis a um público mais amplo e melhorando o engajamento dos espectadores. Essa capacidade, combinada com chamadas para ação eficazes, é projetada para gerar conversões mais altas e apoiar seus esforços de geração de leads em todas as plataformas de vídeo.

