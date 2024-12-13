Crie um vídeo conciso e impactante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como um gerador de vídeos para páginas de destino pode levar a conversões mais altas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração confiante e clara gerada a partir de um roteiro, destacando a facilidade de usar o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para produzir rapidamente conteúdo envolvente.

