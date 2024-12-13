Seu Gerador de Vídeo Tutorial para Páginas de Destino de Alta Conversão

Crie instantaneamente vídeos de páginas de destino de alta conversão com nosso gerador de vídeo em IA, aproveitando poderosos recursos de texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial técnico de 90 segundos direcionado a desenvolvedores web e criadores de conteúdo que buscam incorporar vídeos de forma eficaz em suas páginas de destino. O estilo visual e de áudio será claro, instrutivo e focado em demonstrações de compartilhamento de tela, acompanhado por uma narração em IA calma e precisa e legendas geradas automaticamente para acessibilidade. Este vídeo tutorial guiará os usuários pelo processo de incorporação de vídeo sem interrupções, destacando como a geração de narração da HeyGen garante clareza e profissionalismo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para usuários não técnicos e empreendedores aspirantes, ilustrando a simplicidade de como criar uma página de destino em vídeo. Esta peça deve apresentar um estilo visual envolvente e colorido, com música de fundo energética e uma narração amigável em IA, projetada para inspirar ação imediata. Destacará a vasta gama de Modelos e cenas da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque, mostrando como qualquer pessoa pode criar vídeos de nível profissional usando modelos de vídeo pré-desenhados sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de demonstração de produto abrangente de 2 minutos, voltado para gerentes de produto e empresas SaaS, focando nas capacidades sofisticadas de um Porta-voz em IA para apresentar novos recursos em uma página de destino. O estilo será polido, corporativo e altamente persuasivo, com um avatar de IA articulado apresentando informações-chave em um ambiente profissional. Este vídeo demonstrará efetivamente os avatares avançados de IA da HeyGen e a flexibilidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo que o conteúdo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo Tutorial para Páginas de Destino

Crie rapidamente vídeos tutoriais envolventes e focados em conversão para suas páginas de destino com nosso gerador de vídeo em IA intuitivo, projetado para simplificar seu fluxo de trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro tutorial. Nosso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro transforma instantaneamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz
Aumente o engajamento escolhendo entre uma variedade de avatares de IA. Combine seu avatar escolhido com uma narração em IA para uma apresentação profissional.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Utilize nosso editor de arrastar e soltar para selecionar entre vários Modelos e cenas, adicionar controles de marca e integrar ativos da biblioteca de mídia, garantindo que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua marca.
4
Step 4
Exporte e Incorpore
Finalize seu vídeo tutorial aproveitando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Em seguida, publique facilmente sua criação de alta qualidade para Incorporação de Vídeo sem interrupções em sua página de destino, aumentando o engajamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Criação de Tutoriais de Produto

Crie rapidamente vídeos abrangentes de demonstração de produtos e explicativos para suas páginas de destino, explicando recursos complexos de forma eficaz.

Como a HeyGen funciona como um gerador de vídeo em IA para meu conteúdo?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para transformar seus roteiros em vídeos envolventes, apresentando avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade em IA. Esta robusta capacidade de Gerador de Texto para Vídeo simplifica a criação de vídeos explicativos profissionais e demonstrações de produtos.

Posso criar uma página de destino em vídeo usando as ferramentas da HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma plataforma intuitiva com diversos modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar, permitindo que você crie facilmente um vídeo atraente para sua página de destino. Você pode personalizar cenas e incorporar sua marca para um impacto máximo no seu vídeo tutorial de página de destino.

Que tipo de avatares e narrações em IA a HeyGen oferece para vídeos?

A HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA realistas que podem atuar como seu Porta-voz em IA, juntamente com uma variedade de narrações de alta qualidade em IA em múltiplos idiomas e estilos. Isso permite apresentações de vídeo personalizadas e profissionais sem a necessidade de atores ou equipamentos de gravação.

Como a HeyGen pode ajudar a otimizar meus vídeos para melhor conversão em páginas de destino?

A HeyGen capacita você a criar vídeos focados em conversão com recursos como Miniaturas de Vídeo personalizadas e opções de Incorporação de Vídeo sem interrupções. Esses elementos são cruciais para atrair espectadores e aumentar o engajamento em suas páginas de destino, impulsionando ações desejadas de forma eficaz.

