Produza de forma eficiente vídeos de treinamento de conformidade e técnicos de alta qualidade a partir de roteiros, simplificando procedimentos complexos de laboratório.

Para novos técnicos de laboratório que precisam de protocolos de segurança essenciais, gere um vídeo de treinamento de laboratório de 60 segundos usando os avatares de IA do HeyGen. O vídeo deve manter um estilo visual limpo e profissional com demonstrações claras passo a passo, aprimoradas por uma narração de IA confiante e articulada para instruções precisas.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de 45 segundos apresentando a cultura da empresa e os valores fundamentais a todos os novos contratados de diversos departamentos, desenvolvido através da capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen. Empregue um estilo visual envolvente e amigável, integrando diversas mídias de estoque da biblioteca de mídia, complementado por uma voz de IA calorosa e clara.
Prompt de Exemplo 2
Todos os funcionários precisam de uma atualização concisa de 30 segundos sobre um novo regulamento da empresa, que pode ser produzida de forma eficiente aproveitando a geração de Narração do HeyGen. Este vídeo exige um estilo visual direto e autoritário com gráficos simples e impactantes, garantindo que a voz profissional de IA entregue a informação de forma clara e concisa.
Prompt de Exemplo 3
Utilize os Modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para projetar um vídeo informativo de treinamento técnico de 90 segundos especificamente para a equipe de suporte de TI, demonstrando um novo processo de atualização de software. A apresentação visual deve ser detalhada e instrutiva, possivelmente incorporando gravações de tela, tudo apoiado por uma voz de IA precisa e explicativa guiando os espectadores através de etapas complexas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Laboratório

Simplifique a criação de vídeos essenciais de treinamento de laboratório com IA. Transforme rapidamente instruções complexas em conteúdo visual envolvente para um onboarding eficaz de funcionários e conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu roteiro de treinamento detalhado. Aproveite nosso recurso de texto-para-vídeo para converter instantaneamente seu texto em uma narrativa visual para seus vídeos de treinamento de laboratório.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional de nossa biblioteca diversificada para servir como seu instrutor na tela, garantindo uma apresentação consistente e envolvente para seus espectadores.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Aprimore seu vídeo aplicando visuais personalizáveis e integrando as cores e o logotipo específicos da sua marca usando nossos robustos controles de branding para um visual polido e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu projeto e exporte seus vídeos de treinamento de alta qualidade. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma ou dispositivo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Aprendizado

Aproveite avatares de IA e conteúdo dinâmico para criar vídeos de treinamento envolventes que melhoram significativamente a participação dos aprendizes e a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?

O HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de IA que permite que equipes de L&D produzam rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade. Utilize nossas capacidades de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas para agilizar o onboarding de funcionários e o treinamento de conformidade, tornando o aprendizado mais envolvente e acessível.

Quais tipos de avatares de IA e opções de personalização o HeyGen oferece para conteúdo de treinamento?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA personalizáveis que podem entregar seu conteúdo de treinamento com narrações de IA naturais. Você pode ainda aprimorar seus vídeos usando vários modelos, uma rica biblioteca de mídia e aplicando controles de branding para um visual consistente e profissional.

O HeyGen pode ser usado para gerar vídeos de treinamento técnico ou de laboratório especializados?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um gerador eficaz de vídeos de treinamento de laboratório, permitindo a criação de conteúdo técnico detalhado. Nossa plataforma permite converter roteiros complexos em explicações visuais claras usando a funcionalidade de texto-para-vídeo, apoiada por visuais personalizáveis e modelos de cena pré-desenhados.

O HeyGen suporta a localização de conteúdo para programas de treinamento globais?

Sim, o HeyGen facilita a localização de conteúdo para seus vídeos de treinamento através de geração avançada de narrações e capacidades de legendagem. Isso garante que suas equipes globais de L&D possam alcançar efetivamente diversos públicos com mensagens consistentes e acessíveis.

