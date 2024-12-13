O HeyGen simplifica a criação de vídeos por meio de sua interface amigável e capacidades de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, transformando seu roteiro em um vídeo completo com avatares de IA e geração de narração. Essa funcionalidade eficiente de Texto-para-vídeo reduz significativamente o tempo e o esforço necessários para produzir vídeos de segurança críticos.