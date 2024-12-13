O HeyGen fornece uma plataforma de criação de vídeo nativa de prompt com configurações de edição personalizáveis para otimizar seu fluxo de trabalho para vídeos instrucionais. Você pode gerar rapidamente vídeos envolventes com recursos como legendas automáticas e várias opções de exportação, tornando-o ideal para criar um vídeo de 1 minuto ou conteúdo mais longo. Isso permite uma produção de vídeo eficiente e rápida.