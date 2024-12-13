Gerador de Vídeos de Protocolo de Laboratório para Treinamento Eficiente

Transforme roteiros de laboratório complexos em vídeos envolventes com Texto-para-vídeo com tecnologia de IA, reduzindo tempo e custos de produção.

495/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional envolvente de 90 segundos explicando um conceito científico complexo, direcionado a estudantes de ciências de graduação. O vídeo deve empregar gráficos animados vibrantes e modelos 3D para ilustrar processos intrincados, apresentados por um avatar de IA com uma voz energética e informativa. Incorpore os avatares de IA do HeyGen e aproveite seu suporte de Biblioteca de mídia/estoque para visuais atraentes que melhorem a compreensão dos conceitos científicos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia de solução de problemas conciso de 45 segundos para erros comuns de laboratório, destinado a pessoal de laboratório experiente que precisa de atualizações rápidas sobre vídeos de experimentos de laboratório. Este vídeo exige um estilo visual dinâmico com cortes rápidos, destaques de texto na tela e uma narração sucinta e voltada para a solução de problemas. Maximize a clareza usando as Legendas do HeyGen e garanta a visualização ideal em todos os dispositivos com redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de demonstração detalhado de 2 minutos apresentando um novo equipamento de laboratório e sua técnica especializada, destinado a pesquisadores e gerentes de laboratório interessados em tecnologias de ponta. A estética visual deve ser elegante e de alta tecnologia, apresentando close-ups detalhados e sobreposições de texto explicativo, acompanhados por uma narração sofisticada. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação polida e crie a narração abrangente usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, servindo como um gerador avançado de vídeos de protocolo de laboratório.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Protocolo de Laboratório

Transforme facilmente seus protocolos de laboratório em vídeos claros e profissionais gerados por IA, simplificando o treinamento e garantindo a compreensão consistente de procedimentos complexos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu texto detalhado de protocolo de laboratório. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo transforma suas instruções escritas em um guia visual dinâmico, garantindo precisão para seus conceitos científicos.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione em nossa galeria diversificada de avatares de IA para narrar seu protocolo. Esses apresentadores realistas, alimentados por nossa IA avançada, tornam suas instruções de laboratório envolventes e profissionais.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Personalize seu vídeo com nossa extensa biblioteca de Modelos e cenas. Integre elementos visuais e adira ao branding do seu laboratório para conteúdo educacional consistente e de alta qualidade.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo de Protocolo
Finalize seu projeto de vídeo e, com um único clique, adicione legendas claras para melhorar a acessibilidade e compreensão de procedimentos complexos. Em seguida, exporte seu vídeo de protocolo de laboratório polido.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento

.

Melhore o engajamento dos treinandos e a retenção de conhecimento para procedimentos de laboratório e conceitos científicos usando vídeos interativos gerados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza a tecnologia de texto-para-vídeo?

O HeyGen transforma seu conteúdo escrito em vídeos polidos usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e o gerador de vídeo de IA do HeyGen criará narrações realistas e sintetizará os visuais correspondentes, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

Quais controles de branding estão disponíveis nos vídeos do HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo, as cores e outros elementos da sua marca nos vídeos. Você pode personalizar modelos e cenas para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade de marca estabelecida.

O HeyGen suporta legendas e criação de vídeos em vários idiomas?

Sim, o HeyGen suporta a geração automática de legendas para melhorar a acessibilidade para seu público. Além disso, com suporte multilíngue, o HeyGen capacita você a alcançar um público global criando vídeos em vários idiomas, garantindo uma compreensão e engajamento mais amplos.

Como os avatares de IA do HeyGen podem melhorar a produção de vídeos?

Os avatares de IA realistas do HeyGen atuam como apresentadores envolventes, dando vida ao seu conteúdo sem a necessidade de câmeras ou atores. Esses avatares de IA são perfeitos para a criação eficiente de conteúdo, incluindo conteúdo educacional como vídeos de treinamento de laboratório, tornando conceitos científicos complexos acessíveis.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo