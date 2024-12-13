Ao servir como um criador de vídeo de IA eficiente, a HeyGen reduz significativamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para a criação de vídeos. Ela automatiza muitas etapas de produção, desde a geração de avatares de IA até a síntese de geração de narração, permitindo que as organizações produzam conteúdo de treinamento de conformidade de alta qualidade de forma mais acessível.