Embora a HeyGen seja excelente na criação de apresentações de vídeo envolventes, ela permite que você integre suas visualizações de dados de forma eficaz em seus vídeos. Você pode usar a HeyGen como um agente de vídeo de IA para narrar seu acompanhamento de desempenho, transformando informações complexas em vídeos de apresentação de KPI claros e impactantes.