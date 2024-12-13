Crie Vídeos Envolventes com Nosso Criador de Vídeos de Transferência de Conhecimento

Otimize a integração com avatares de IA para criar vídeos de treinamento profissionais e envolventes de forma rápida e eficiente.

Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a Gerentes de RH e líderes de Treinamento & Desenvolvimento, mostrando como integrar rapidamente novos funcionários usando vídeos de transferência de conhecimento impulsionados por IA. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, apresentando um avatar de IA amigável explicando as principais políticas e ferramentas da empresa, enquanto uma narração clara e envolvente gerada pelo HeyGen guia o espectador pelo processo. Este vídeo aproveitará efetivamente os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para otimizar a integração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para Suporte de TI e Treinadores Técnicos, detalhando uma nova atualização de software ou procedimento de sistema como um Vídeo de Treinamento por IA. O estilo visual deve ser preciso e passo a passo, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar demonstrações dinâmicas, complementadas por legendas precisas para garantir clareza. O áudio deve ser uma narração direta e autoritária de IA, tornando informações complexas facilmente digeríveis para uma base de conhecimento em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um briefing de comunicação interna de 45 segundos para Líderes de Equipe Globais e Gerentes de Comunicações Internas, visando Melhorar as Comunicações Internas ao compartilhar uma atualização da empresa com suporte multilíngue. Este vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e com marca, usando vários Modelos e cenas da biblioteca do HeyGen, combinado com geração de narração em vários idiomas para alcançar equipes remotas de forma eficiente. O objetivo é fornecer atualizações rápidas e envolventes acessíveis mundialmente.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo "como fazer" de 2 minutos para Gerentes de Suporte ao Cliente e Gerentes de Produto, ilustrando um recurso avançado de um produto para facilitar a gestão do conhecimento dentro da integração de aplicativos de suporte ao cliente. O estilo visual do vídeo deve ser claro, conciso e orientado para solução de problemas, integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para melhorar a compreensão. Garanta que o resultado final seja otimizado para diferentes plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para se ajustar perfeitamente a qualquer base de conhecimento em vídeo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Transferência de Conhecimento

Crie facilmente vídeos de transferência de conhecimento envolventes e informativos impulsionados por IA para otimizar a integração, melhorar as comunicações internas e facilitar a gestão do conhecimento em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conhecimento no editor de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico, garantindo que sua mensagem seja clara e abrangente para um compartilhamento de conhecimento eficaz.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca e entregar seu conteúdo. Esses porta-vozes de IA aumentam o engajamento e tornam seus Vídeos de Treinamento por IA mais profissionais e relacionáveis.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narração
Aprimore seu vídeo de transferência de conhecimento incorporando gravação de tela para demonstrações, mídia relevante de nossa biblioteca e utilize geração de narração de alta qualidade para aperfeiçoar a narração.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação adicionando legendas profissionais para acessibilidade. Em seguida, exporte facilmente seu vídeo polido em vários redimensionamentos de proporção de aspecto e exportações, pronto para ser compartilhado com sua equipe ou base de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas

Transforme facilmente conceitos complexos em vídeos de IA claros e digeríveis, aprimorando a compreensão e acessibilidade para todos os aprendizes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aproveitar a IA para criar vídeos profissionais de transferência de conhecimento?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e um poderoso Gerador de Texto para Vídeo Gratuito para produzir facilmente vídeos de transferência de conhecimento de alta qualidade impulsionados por IA. Os usuários podem simplesmente inserir seu roteiro, e o Porta-voz de IA do HeyGen entregará conteúdo envolvente com narrações de qualidade de estúdio, ideal para compartilhamento eficiente de conhecimento.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade e o alcance dos vídeos?

O HeyGen fornece recursos robustos como um Gerador de Legendas por IA e suporte multilíngue, garantindo que seus vídeos instrucionais sejam acessíveis a um público global. Para uma distribuição mais ampla, os vídeos podem ser facilmente compartilhados via um link de vídeo compartilhável ou incorporados diretamente em suas plataformas existentes.

O HeyGen pode transformar materiais instrucionais existentes em vídeos dinâmicos gerados por IA?

Absolutamente, o HeyGen torna simples converter conteúdo existente, como PowerPoint para vídeo ou PDF para vídeo, juntamente com capacidades integradas de gravação de tela. Isso permite que você crie rapidamente vídeos profissionais a partir de sua documentação atual, aprimorando sua base de conhecimento em vídeo.

Como o HeyGen garante consistência de marca e personalização em todos os vídeos gerados por IA?

O HeyGen oferece elementos abrangentes de branding, permitindo que você personalize seus vídeos com logotipos, cores da marca e cenas de vídeo personalizáveis únicas. Isso garante que cada vídeo gerado por IA mantenha sua identidade corporativa, tornando suas comunicações internas e vídeos de treinamento distintamente seus.

