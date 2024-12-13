Ferramenta de Vídeo de Base de Conhecimento Eleva Seu Suporte

Crie vídeos instrutivos profissionais e guias de como fazer instantaneamente usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Explore como atualizar eficientemente seus artigos de base de conhecimento em vídeo existentes com um guia interno de 90 segundos. Direcione criadores de conteúdo e equipes de suporte, ilustrando as melhores práticas para manter informações consistentes e precisas através de gravações de tela dinâmicas. Empregue a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar narrações precisas e utilize legendas para destacar procedimentos de atualização cruciais, garantindo clareza em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de produto polido de 2 minutos exibindo o fluxo de trabalho complexo de um recurso crítico para clientes potenciais ou usuários avançados. Utilize os modelos e cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar visuais impressionantes e transições profissionais. Um avatar de IA envolvente deve apresentar os benefícios, enquanto legendas claras garantem acessibilidade e reforçam os principais pontos, explicando fluxos complexos de forma concisa.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a gerentes de suporte ao cliente, demonstrando como escalar operações de suporte de forma eficaz usando vídeo. Esta experiência visual moderna e rápida deve apresentar uma narração nítida e texto na tela, enfatizando a rápida resolução de problemas e a experiência proativa do cliente. Aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para garantir que o vídeo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas e seja facilmente compartilhável via um link simples, impulsionando suas ofertas de autoatendimento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo de Base de Conhecimento

Transforme facilmente informações complexas em guias de vídeo claros e acionáveis, aprimorando sua base de conhecimento com conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Crie vídeos instrutivos envolventes gerando conteúdo a partir de roteiros de texto usando avatares de IA realistas e narrações.
2
Step 2
Personalize e Marque Seus Visuais
Aplique o logotipo e os esquemas de cores da sua organização usando controles de Branding robustos para manter uma aparência consistente em toda a sua documentação em vídeo.
3
Step 3
Refine e Otimize para Clareza
Aperfeiçoe seu vídeo para máximo impacto e garanta que ele se encaixe perfeitamente em todas as plataformas utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
4
Step 4
Publique e Incorpore em Sua Base de Conhecimento
Integre perfeitamente seus guias de vídeo concluídos em sua base de conhecimento existente usando opções seguras de incorporação de vídeos, tornando a informação prontamente disponível.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Guias Complexos e POPs

.

Transforme guias de como fazer complexos e procedimentos operacionais padrão em documentação de vídeo clara e fácil de entender para melhorar a clareza e a conformidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos instrutivos e guias de como fazer?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos instrutivos e guias de como fazer ao utilizar avatares de IA e narração gerada por IA. Os usuários podem facilmente transformar texto em conteúdo visual envolvente, fornecendo descrições claras e passo a passo sem precisar de habilidades complexas de edição de vídeo.

A HeyGen suporta gravação de tela para criar conteúdo de base de conhecimento em vídeo?

Sim, a HeyGen suporta gravação de tela, tornando simples capturar demonstrações de produtos ou fluxos de trabalho de software para sua base de conhecimento em vídeo. Você pode então editar facilmente essas gravações dentro da HeyGen e compartilhá-las via um link compartilhável ou incorporar vídeos diretamente em suas plataformas.

Quais recursos a HeyGen oferece para garantir acessibilidade e branding profissional para documentação técnica?

A HeyGen oferece recursos como legendas automáticas para melhorar a acessibilidade da sua documentação técnica. Você também pode utilizar modelos de vídeo com marca e aplicar o logotipo e as cores da sua marca para criar vídeos e guias profissionais que mantêm uma identidade visual consistente.

A HeyGen pode ajudar a escalar operações de suporte ao cliente com documentação em vídeo?

Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA projetada para escalar operações de suporte ao cliente, permitindo a criação rápida de documentação em vídeo consistente e precisa. Isso economiza significativamente tempo, garantindo que suas equipes de suporte e clientes tenham acesso a informações atualizadas de forma eficiente.

