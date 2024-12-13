Criador de Vídeos de Base de Conhecimento: Crie e Explique Mais Rápido

Produza rapidamente vídeos de treinamento de base de conhecimento de alta qualidade com texto para vídeo a partir de roteiro, simplificando seu processo de criação de vídeo.

Imagine um vídeo de 30 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas ansiosos para integrar novos funcionários de forma eficiente, onde um estilo visual vibrante e moderno com transições dinâmicas complementa uma narração amigável e profissional de IA, tudo criado sem esforço usando o poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro do HeyGen para simplificar o processo de criação de vídeos de base de conhecimento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para departamentos de treinamento corporativo que visam criar Vídeos de Treinamento de Base de Conhecimento envolventes, visualize um segmento de 45 segundos com uma estética limpa e informativa, onde um apresentador avatar de IA claro e autoritário entrega o conteúdo com música de fundo suave, aproveitando os avatares de IA realistas do HeyGen para aumentar o engajamento dos alunos.
Prompt de Exemplo 2
Um educador ou criador de cursos online poderia produzir um vídeo instrucional de 60 segundos para simplificar conceitos complexos para os alunos, empregando um estilo visual brilhante e ilustrativo combinado com uma narração calma e articulada e destaques estratégicos de texto na tela, possibilitados pela versátil geração de narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Equipes de marketing que procuram um explicador de produto rápido de 30 segundos vão apreciar um vídeo visualmente atraente e acelerado, impulsionado por uma voz confiante e energética e cortes rápidos, tudo rapidamente montado utilizando o Gerador de Texto para Vídeo do HeyGen e uma seleção de seus diversos Modelos e cenas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Base de Conhecimento

Transforme seus artigos de base de conhecimento em vídeos instrucionais envolventes, acessíveis e de alta qualidade rapidamente com as ferramentas com tecnologia de IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu conteúdo de base de conhecimento existente ou escrevendo um novo roteiro. O recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro do HeyGen converterá seu texto em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca e combine-os com uma narração de IA para transmitir sua mensagem com clareza e personalidade.
3
Step 3
Adicione Legendas e Branding
Melhore a acessibilidade e a consistência da marca gerando automaticamente legendas e aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo escolhendo a proporção desejada e exporte-o facilmente para integração direta em sua base de conhecimento ou compartilhe-o por meio de um link compartilhável.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Informações Complexas

.

Utilize a IA para simplificar assuntos complexos, transformando conceitos desafiadores em explicações em vídeo claras e eficazes para sua base de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas e um poderoso Gerador de Texto para Vídeo, para simplificar drasticamente todo o processo de criação de vídeos. Isso permite que os usuários produzam vídeos de alta qualidade e envolventes de forma eficiente, sem a necessidade de experiência extensa em edição, fomentando a criatividade.

O HeyGen pode criar Vídeos de Treinamento de Base de Conhecimento eficazes?

Com certeza, o HeyGen é um criador de vídeos de base de conhecimento ideal, perfeito para criar vídeos instrucionais e guias de usuário abrangentes. Com narrações de IA realistas e legendas multilíngues, você pode garantir que seu conteúdo de treinamento seja acessível e impactante para um público diversificado.

Quais recursos exclusivos o HeyGen oferece para edição de vídeo?

O HeyGen fornece ferramentas inovadoras de edição de vídeo, como avatares de IA personalizáveis e um recurso versátil de Modelos de Vídeo, para otimizar seu fluxo de trabalho. Essas ferramentas com tecnologia de IA capacitam você a criar vídeos profissionais com facilidade e manter uma marca consistente em todo o seu conteúdo.

O HeyGen suporta o aprimoramento de conteúdo a partir de gravação de tela?

Embora o HeyGen seja especializado em vídeo gerado por IA, ele é perfeito para aprimorar conteúdo de ferramentas de gravação de tela, adicionando avatares de IA envolventes e narrações dinâmicas de IA. Compartilhe facilmente seus vídeos finalizados por meio de um link compartilhável ou incorpore-os diretamente em sua documentação de suporte ao cliente ou guias de usuário internos para alcance máximo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo