Embora o HeyGen seja especializado em vídeo gerado por IA, ele é perfeito para aprimorar conteúdo de ferramentas de gravação de tela, adicionando avatares de IA envolventes e narrações dinâmicas de IA. Compartilhe facilmente seus vídeos finalizados por meio de um link compartilhável ou incorpore-os diretamente em sua documentação de suporte ao cliente ou guias de usuário internos para alcance máximo.