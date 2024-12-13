Absolutamente, a HeyGen serve como um criador de vídeos alimentares de AI intuitivo, permitindo que você crie vídeos de treinamento profissionais apenas a partir de um roteiro. Com capacidades de texto-para-vídeo e avatares de AI realistas, você pode produzir conteúdo de alta qualidade sem precisar de equipamentos de filmagem caros ou habilidades extensas de edição.