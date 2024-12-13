Sim, a HeyGen melhora significativamente o "fluxo de trabalho" de vídeos para conteúdo de "gestão de projetos" ao automatizar etapas-chave como "geração de script" e "geração de narração". Isso permite que as equipes se concentrem mais no conteúdo e menos na complexa "edição de vídeo", atuando como uma eficiente "ferramenta digital Kanban" para tarefas de vídeo.