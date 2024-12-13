criador de vídeo de visão geral de crescimento júnior: Crie Conteúdo Envolvente

Crie facilmente vídeos profissionais de visão geral de crescimento júnior para novos contratados e conteúdo envolvente com os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen.

537/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um anúncio de mídia social atraente de 45 segundos, projetado para profissionais de marketing que buscam produzir "conteúdo envolvente" e "visões gerais sociais." O vídeo deve ser dinâmico, visualmente impactante, com cortes rápidos e música de fundo energética, apresentando um "avatar de IA" altamente expressivo como apresentador. Destaque como os "Modelos e cenas" da HeyGen simplificam o processo de criação, permitindo que os usuários personalizem rapidamente vídeos com aparência profissional sem habilidades extensas de edição.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial técnico abrangente de 2 minutos para profissionais aspirantes a "editor de vídeo" ou aqueles que desejam dominar fluxos de trabalho de "criação de vídeo". O estilo visual deve ser limpo, instrutivo e detalhado, com anotações na tela e uma narração precisa e informativa. Enfatize a eficiência do uso do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para obter visuais e a geração automática de "Legendas/legendas" para acessibilidade e clareza em tópicos complexos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de treinamento interno dinâmico de 60 segundos focado em "treinamento de crescimento júnior" e criação de "conteúdo educacional" para os departamentos de RH e L&D. O vídeo deve ter um tom profissional, mas encorajador, incorporando gravações de tela e gráficos ilustrativos, apoiado por uma "geração de narração" calorosa e articulada. Destaque a flexibilidade da HeyGen, particularmente seu recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto", para garantir que o conteúdo de treinamento seja otimizado para várias plataformas e dispositivos de aprendizagem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer Vídeos de Visão Geral de Crescimento Júnior

Crie rapidamente vídeos envolventes e profissionais de visão geral de crescimento para juniores e novos contratados usando nossa plataforma intuitiva com tecnologia de IA. Destaque insights chave com facilidade.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece a partir do Roteiro
Inicie sua visão geral de crescimento júnior selecionando entre nossos diversos modelos personalizáveis, ou simplesmente cole seu roteiro para ativar nosso poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para geração instantânea de cenas.
2
Step 2
Personalize com Seus Elementos de Marca
Personalize seu vídeo para alinhar-se com a identidade da sua organização. Aplique facilmente seus controles de Branding, incluindo logotipos e cores personalizadas, para manter a consistência.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA Envolventes
Aumente o engajamento incorporando um avatar de IA para apresentar sua visão geral de crescimento. Escolha entre uma variedade de estilos para comunicar sua mensagem de forma eficaz.
4
Step 4
Revise e Exporte Seu Projeto
Finalize seu vídeo revisando todos os elementos. Uma vez satisfeito, baixe facilmente sua criação, com opções para redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para se adequar a várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos de Visão Geral Social

.

Produza rapidamente visões gerais e clipes de mídia social atraentes para mostrar realizações, programas ou oportunidades de crescimento de juniores de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e geração de narração natural, simplificando significativamente seu processo de criação de vídeo do roteiro ao resultado final.

Quais capacidades de edição de vídeo a HeyGen oferece para personalização?

A HeyGen oferece um editor de vídeo online abrangente com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. Os usuários podem personalizar facilmente modelos, adicionar legendas e integrar elementos de sua extensa biblioteca de mídia para edição de vídeo de nível profissional.

A HeyGen pode garantir a consistência da marca em todos os meus vídeos de IA?

Absolutamente. A HeyGen incorpora controles de marca robustos, permitindo que você aplique seus logotipos e cores específicos de forma consistente em toda a geração de vídeo de ponta a ponta. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Quão eficiente é a criação de vídeo nativa de prompt da HeyGen para gerar conteúdo?

A criação de vídeo nativa de prompt da HeyGen permite uma geração rápida de conteúdo, transformando texto em vídeo com geração automática de narração e legendas. Isso torna a HeyGen uma criadora de vídeo online incrivelmente eficiente para diversas necessidades de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo